تعرف على أداء شركات المحمول في مكالمات الصوت ونقل البيانات خلال الربع الثاني من 2023

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2023 (الفترة من ابريل إلى يونيو 2023).

وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 150 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني 2023.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. · مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. · مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. · مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت بالربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2023:

فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 22 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 33 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد خلال الربع الأول لعام 2023.

أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 35 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 46 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد خلال الربع الأول لعام 2023.

اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 21 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 23 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد خلال الربع الأول لعام 2023.

وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 61 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بعدد 71 منطقة خلال الربع الأول لعام 2023.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات بالربع الثاني لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2023: