تعرف على أداء شركات المحمول في جودة المكالمات الصوتية ونقل البيانات خلال الربع الثاني

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2022 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2022).

تستند منهجية القياس إلى اختبار عيّنات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات؛ للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدَّمة من المشغِّلين في السوق المصرية، وذلك باستخدام مُعدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 114.5 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى، خلال الربع الثاني 2022.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قِبل الطرف الآخر من إجمالي عيّنات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعيّنات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عيّنات القياس.

سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عيّنات القياس.

تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات الصوت، في الربع الثاني لعام 2022، حيث انخفض متوسط عدد المناطق المتأثرة بنسبة 38%، مقارنة بالربع الأول 2022.

وفيما يلي إجمالي عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البيانات الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022

فودافون: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 8 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022، مقارنة بعدد 19 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري أبريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 8 مناطق خلال شهر يونيو، مقارنة بعدد 6 مناطق خلال شهر أبريل.

أورنج: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022، مقارنة بعدد 23 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 23 منطقة خلال شهر أبريل.

اتصالات: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 25 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة خلال شهر يونيو مقارنة بعدد 14 منطقة خلال شهر ابريل.

وي: تم رصد انخفاض في متوسط عدد المناطق التي تعاني سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بعدد 36 منطقة خلال الربع الأول لعام 2022، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري ابريل ويونيو 2022، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني سوء جودة خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهري أبريل ويونيو لعام 2022.

كما تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيانات في الربع الثاني لعام 2022، حيث انخفض متوسط عدد المناطق المتأثرة بنسبة 35%، مقارنة بالربع الأول 2022،

وفيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات، في الربع الأول من عام 2022: