تعرف على أداء أبرز أسهم البورصة هذا الأسبوع

منى عبدالباريكشف خبراء عن الأداء المتوقع لعدد من الأسهم المدرجة على مؤشري البورصة الرئيسيين EGX30 وEGX70 هذا الأسبوع الأول للتداولات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.ويرجح المحللون أن تشهد السوق هذا الأسبوع أداء متأرجحا مائلا للصعود في النصف الأول من الأسبوع، ويعاود الهبوط في النصف الثاني.

منى عبدالباري

كشف خبراء عن الأداء المتوقع لعدد من الأسهم المدرجة على مؤشري البورصة الرئيسيين EGX30 وEGX70 هذا الأسبوع الأول للتداولات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ويرجح المحللون أن تشهد السوق هذا الأسبوع أداء متأرجحا مائلا للصعود في النصف الأول من الأسبوع، ويعاود الهبوط في النصف الثاني.

وكانت البورصة شهدت خلال الجلسة الوحيدة للتدولات بالأسبوع السابق لإجازة العيد تراجعا جماعيا للمؤشرات، صاحبها خسارة رأس المال السوقي ملياري جنيه، وسط أحجام تداولات ضعيفة، وذلك استمرارا للتحركات السلبية للأسبوع السابق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق egx30 الأسبوع المنتهي 0.15% ليغلق تعاملاته عند 15273 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% مغلقا عند 738 نقطة، كما خسر مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% إلى مستوى 1896 نقطة.

وسجلت التداولات 700 مليون جنيه فقط لاغير، بينما كانت تداولات بورصة النيل 30.8 مليون جنيه، فيما تراجع رأس المال إلى 856 مليار جنيه، خاسرا ملياري جنيه مقارنة بـ 858 مليار جنيه بختام تداولات الأسبوع السابق.

وفيما كان المستثمرين المصريين مسيطرين على التعاملات بنسبة 95.04% كان نصيب الأجانب 3.08% بصافي بيع 2.35 مليون جنيه، والعرب 1.88% بصافي شراء 2.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

كما سيطرت المؤسسات على التعاملات بنسبة 68.07% بصافي شراء 5.55 مليون جنيه، فيما كانت مساهمة الأفراد في التعاملات 31.93%.

وقدر محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحركات عدد من الأسهم المتوقع لها أداء إيجابيا على صعيد المؤشر الثلاثيني والتي كان من بينها بورتو جروب بين 0.20 و 0.25 جنيه، والعربية لإدارة الأصول بين 2.70 و 3 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.5 و 11.25 جنيه، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بين 5.40 و 5.85 جنيه، وجلوبال تيليكوم القابضة بين 4 و 4.40 جنيه.

كما أوضح تقديراته لتحركات عدد من الأسهم المتوقع لها تحركات جيدة على المؤشر السبعيني ومن بينها الكابلات الكهربائية المصرية بين 0.95 و 1.12 جنيه، والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة بين 1.02 و 1.12 جنيه، والدولية للمحاصيل الزراعية بين 3 و 3.40 جنيه، والزيوت المستخصلة ومنتجاتها بين 1.17 و 1.28 جنيه، و سيدي كرير للبتروكيماويات بين 22.5 و 24.5 جنيه، و الصعيد للمقاولات بين 0.69 و 0.73 جنيه.

وقال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع عودة تحركات وتداولات السوق للتعافي هذا الأسبوع، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن جلسة غد الأحد تعد بمثابة جس نبض لتحركات السوق عقب فترة إجازة عيد الأضحى والتي تراوحت اتجاهات المستثمرين قبلها بين تسييل محافظ، وإحجام عن التداولات لحين وضوح الرؤية بالسوق.