تعرف على أخر فرصة للمباني المخالفة والعشوائية لتقديم طلبات تركيب «عدادات كودية»

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر الانتهاء من تلقي طلبات تركيب عدادات كهرباء كودية للمواطنين بدلا من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة السبت المقبل 31 يوليو الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات للمال، أن تلك العدادات يتم تركيبها للمباني المخالفة والعشوائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، بعدما قررت الوزارة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التحويل شهرا اخر حتي نهاية يوليو بدلا من نهاية يونيو الماضي. عدادات الكهرباء

وأضاف أن المد جاء للتيسير على المواطنين ولإتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية.

وكشف عن أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتركيب عدادات كهرباء كودية تخطي 1.550 مليون طلب على مستوى جميع شركات التوزيع للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كهرباء كودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يوليو الجاري حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.