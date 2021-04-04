تعرف على أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-4-2021

تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم مع اتجاه الأجانب للبيع

تستعرض «بوابة المال» أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بعد جلسة تراجعت فيها كافة مؤشرات السوق وسط اتجاه بيعى من المستثمرين الأجانب، فيما فضل المصريين والعرب الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» نهاية جلسة اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2020 بنسبة 1.4%، ليسجل 10417 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 1.02%، لستقر عند مستوى 1993 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بمعدل يصل إلى 1.19%، ليهبط إلى مستوى 2927 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة تصل إلى 6.5 مليار جنيه، ليهبط إلى 646 مليار جنيه، مقارنة بجلسة الخميس الماضى، والذى سجل 652.5 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت مشتريات المصريين من الأسهم بنهاية جلس اليوم 12.6 مليون جنيه، والعرب 3.6 مليون جنيه. مؤشرات البورصة المصرية

واتجه المستثمرون الأجانب للبيع خلال تعاملات جلسة اليوم بـ «البورصة المصرية» بقيمة بلغت 16.2 مليون جنيه.

وفيما يلى أبرز أخبار البورصة المصرية التى شهدتها السوق منذ بداية تعاملات جلسة اليوم حتى الإغلاق.

«بالم هيلز» تعدم 36.35 مليون سهم خزينة وتوزيع 10 قروش أرباحا عن 2020

جاءت موافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير على تخفيض رأسمال الشركة بإعدام أسهم خزينة بواقع 36.35 مليون سهم ضمن أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم.

كما وافقت الجمعية علي التنازل عن 50% من مساحة الارض المسجلة البالغ مساحتها 1.283 فدان بمدينة سفنكس الجديدة لهيئة للمجتمعات العمرانية.

وذلك مقابل تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وتوصيل المرافق للأرض.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز مشروع توزيع الأرباح للسنة المالية 2020، بواقع 10 قروش للسهم الواحد وبإجمالي توزيعات 304.05 مليون جنيه، وتوزع الأرباح المستحقة عن عام 2020، على دفعة واحدة.

كما أقرت عمومية بالم هيلز القوائم المالية ونتائج أعمال 2020، والتي تتضمن تحقيق أرباحا بقيمة 562.4 مليون جنيه، والتبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه.

ووافقت عمومية الشركة على إبرام عقود معاوضة لشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ، في بالم هيلز للتعليم والباغة 28% وقيمتها 4.195 مليون جنيه، وشراء حصة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية البازغة 11%، وقيمتها 11مليون جنيه.

أرباح «الشروق للطباعة» المجمعة تقفز 169.5% خلال 2020

أفصحت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، عن نتائج أعمالها المجمعة والمستقلة خلال عام 2020، ليصبح من ضمن أهم أخبار البورصة المصرية اليوم.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة، نموا كبيرا في صافي الربح ليقفز نحو 169.5%، مقارنة بارباح العام السابق له 2019.

وبحسب افصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية، فإن صافي الأرباح المجمعة لعام 2020، بلغت 162.72 مليون جنيه، مقابل 60.36 مليون جنيه خلال عام 2019.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة لنفس الفترة تحقيق 124.10 مليون جنيه صافي أرباح، مقابل 80.43 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغت مبيعات الشركة في القوائم المالية المستقلة 774 مليون جنيه، مقابل 756 مليون جنيه خلال 2019.

أرباح جولدن كوست تتراجع 26.4٪ نهاية 2020

تراجعات ارباح شركة جولدن كوست للاستثمار السياحي بنحو 26.5٪ ، خلال عام 2020، ليتصدر الخبر أهم أخبار البورصة المصرية اليوم.

وأعلنت جولدن كوست نتائج أعمال عام 2020، والتي تضمنت تحقيق صافي ربح بقيمة 7.18 مليون جنيه ، مقابل ارباح بقيمة 9.77 مليون جنيه خلال عام 2019.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة خلال العام المنتهي 2020 ، نحو 20.18 مليون جنيه، مقابل 49.72 مليون جنيه خلال 2019.

وطبقا لنتائج أعمال جولدن كوست للاستثمار السياحي المفصحة على موقع على البورصة المصرية، تبلغ الارباح القابلة للتوزيع 5.87 مليون جنيه، ويبلغ نصيب السهم في الارباح 0.034 جنيه، واوصت الشركة بترحيل الارباح.