تعرف على أحمد الظاهر بعد أنباء عن تعيينه رئيسا لـ«إيتيدا»

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بتولي رئيس شركة IBM أحمد الظاهر منصب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وذلك بعد بلوغ المهندس عمرو محفوظ سن التقاعد.

وتخرج الظاهر في جامعة عين شمس خلال عام 1994 بعد حصوله علي درجتي بكالوريوس العلوم وبكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

وتقلد الظاهر العديد من المناصب القيادية في شركات تكنولوجيا عالمية، ومنها توليه حقيبة المدير التجاري في شركة Digital14، كما تدرج في الدرج الوظيفي ليتقلد العديد من المهام في شركة IBM العالمية ومنها، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأمن السيبراني للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في الشركة.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات أن أحمد الظاهر يعكف علي دراسة ملفات ومبادرات إيتيدا الخاصة بتنمية وتوطين الصناعة بالسوق المحلية، فضلا عن فتح قنوات تصديرية جديدة منذ شهر تقريبا قبل توليه المسئولية رسميا خلفا للمهندس عمرو محفوظ

كما تولى الظاهر المدير الإقليمي للمبيعات في IBM لمنطقة وسط وشرق إفريقيا، وتقلد الظاهر مدير فريق المبيعات في للشركة في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا بتكليف المهندس عمرو محفوظ بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في يوليو 2020، إضافة إلى قرار توليه منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

يشار إلي أن المهندس عمرو محفوظ يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 33 عاماً في مجالات تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير نمط الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول وكذلك الاستشارات في مجال التحول الرقمي، والتطوير الإداري، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية، إضافة على خبراته ونجاحاته في تطوير ونمو الأعمال في الأسواق الناشئة.

ويتمتع محفوظ بخبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة “أي بي إم” العالمية قام خلالها بتطوير وبناء قطاع الاستشارات في العديد من البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما قاد كذلك فريقا من الشركاء والمديرين التنفيذيين في المنطقة لتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع تحويلية مع إدارة جميع الجوانب التشغيلية للأعمال بما ساهم في نمو وتوسيع أعمال الشركة.

وشغل محفوظ أيضاً منصب المدير التنفيذي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا بفرع شركة “آي بي إم” في إمارة دبي، ثم مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية.

حصل محفوظ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا، وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة.