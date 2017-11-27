سيــارات

تعرف على أحدث قائمة سعرية لطرازات هايما

أحمد عوض: قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل هايما، زيادة أسعار طرازات هايما m3 و s5، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و10 ألف جنيه لمختلف الفئات. وسجلت أسعار هايما M3 فئة - M/T نحو 159 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار فئة - A/T من هايما M3 إلى 191 ألف بدلا من 190. وصعدت أسعار هايما S5 - فئة A/T H/L إلى 28
27 نوفمبر، 2017 27 نوفمبر، 2017

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أحمد عوض:

قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل هايما، زيادة أسعار طرازات هايما m3 و s5، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و10 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وسجلت أسعار هايما M3 فئة – M/T نحو 159 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار فئة – A/T من هايما M3 إلى 191 ألف بدلا من 190.

وصعدت أسعار هايما S5 – فئة A/T H/L إلى 285 ألف مقارنة بـ275، وبلغت أسعار فئة -A/T T/L نحو 310 ألف جنيه.

كما أعلنت المتحدة لتجارة السيارات، عن توافر الشكل الجديد من هايما V70  بالسوق المحلية مطلع العام المقبل.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات هايما خلال نوفمبر:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار أكتوبر

أسعار نوفمبر

مقدار التغير

Hiama

M3

M/T

159

159

A/T

190

191

1.000

A/T H/L

230

230

S5

A/T H/L

275

285

10.000

A/T T/L

310

310

  إعداد – المال                                            المصدر: المتحدة لتجارة السيارات

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