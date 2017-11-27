تعرف على أحدث قائمة سعرية لطرازات هايما

أحمد عوض:
قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل هايما، زيادة أسعار طرازات هايما m3 و s5، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و10 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وسجلت أسعار هايما M3 فئة – M/T نحو 159 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار فئة – A/T من هايما M3 إلى 191 ألف بدلا من 190.
وصعدت أسعار هايما S5 – فئة A/T H/L إلى 285 ألف مقارنة بـ275، وبلغت أسعار فئة -A/T T/L نحو 310 ألف جنيه.
كما أعلنت المتحدة لتجارة السيارات، عن توافر الشكل الجديد من هايما V70 بالسوق المحلية مطلع العام المقبل.
ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات هايما خلال نوفمبر:
|
العلامة
|
الطراز
|
الفئة
|
أسعار أكتوبر
|
أسعار نوفمبر
|
مقدار التغير
|
Hiama
|
M3
|
M/T
|
159
|
159
|
–
|
A/T
|
190
|
191
|
1.000
|
A/T H/L
|
230
|
230
|
–
|
S5
|
A/T H/L
|
275
|
285
|
10.000
|
A/T T/L
|
310
|
310
|
–
إعداد – المال