تعرف على أحدث قائمة سعرية لطرازات هايما

أحمد عوض: قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل هايما، زيادة أسعار طرازات هايما m3 و s5، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و10 ألف جنيه لمختلف الفئات. وسجلت أسعار هايما M3 فئة - M/T نحو 159 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار فئة - A/T من هايما M3 إلى 191 ألف بدلا من 190. وصعدت أسعار هايما S5 - فئة A/T H/L إلى 28

أحمد عوض:

قررت شركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل هايما، زيادة أسعار طرازات هايما m3 و s5، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و10 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وسجلت أسعار هايما M3 فئة – M/T نحو 159 ألف جنيه، فيما وصلت أسعار فئة – A/T من هايما M3 إلى 191 ألف بدلا من 190.

وصعدت أسعار هايما S5 – فئة A/T H/L إلى 285 ألف مقارنة بـ275، وبلغت أسعار فئة -A/T T/L نحو 310 ألف جنيه.

كما أعلنت المتحدة لتجارة السيارات، عن توافر الشكل الجديد من هايما V70 بالسوق المحلية مطلع العام المقبل.

ويوضح الجدول التالى؛ القائمة السعرية لطرازات هايما خلال نوفمبر:

العلامة الطراز الفئة أسعار أكتوبر أسعار نوفمبر مقدار التغير Hiama M3 M/T 159 159 – A/T 190 191 1.000 A/T H/L 230 230 – S5 A/T H/L 275 285 10.000 A/T T/L 310 310 –

إعداد – المال المصدر: المتحدة لتجارة السيارات