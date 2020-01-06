تعرف على أحدث باقات عملاء اتصالات مع منصة «تيك توك»

اتفقت شركة اتصالات مصر مع تطبيق “تيك توك” للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي، على إطلاق أول باقة من نوعها مخصصة لمستخدمي التطبيق تحت اسم باقة دماغ ثانية.

وأعلنت اتصالات عن مسابقة تمنح المستخدمين فرصة للفوز بهواتف ذكية، ويقوم المستخدمون بتصوير مقطع فيديو قصير باستخدام الصوت الأصلي لأغنية اتصالات الجديدة “ده ولا ده”، وتفوز أفضل المقاطع بالجوائز المخصصة.

تأتى الباقة الجديدة بـ7 جنيهات وتمنح العميل 1 جيجا بايت انترنت للاستفادة من التطبيق.

وقال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر: “نحتفل بإطلاق أول باقة من نوعها فى السوق المصرية، والتى تأتى مخصصة للمستخدمين الشباب واستكمالاً لنظام “دماغ تانية”، والذي يمنح العملاء الحرية الكاملة لتفصيل باقتهم حسب استخداماتهم المختلفة للتطبيقات بدون توقف لخدمة الإنترنت ويتناسب مع احتياجاتهم من الباقات الأساسية بأفضل تعريفة”.

وأضاف يحيى، في بيان -اليوم الإثنين- أن إطلاق باقة مخصصة لمنصة تيك توك يأتى انعكاساً لاستراتيجية الشركة التى تعمل على توفير كافة الخدمات لعملائها بأفضل الأسعار، مما يؤكد ريادة الشركة التى أصبحت المشغل الرقمى المتكامل الأول فى السوق المصرية.

يذكر أن منصة “تيك توك” هي منصة عالمية لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر المحمول، ولديها مكاتب في كلا من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا.