تعرف على أحدث أسعار «نيسان صني» موديل 2024

تقدم سيارات نيسان صني موديل 2024 عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 510.4 إلى 576 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «نيسان مصر».
أسعار نيسان صني 2024
|الفئة
|السعرالقديم
|السعر الجديد
|M/T
|485.4
|510.4
|A/T
|516.5
|541.5
|A/T EX
|537
|562
|A/T SUPER SALOON
|551
|576
وتزود «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.
ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».
وتأتي السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وزودت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».