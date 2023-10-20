تعرف على أحدث أسعار «نيسان صني» موديل 2024

قفزت إلى 576 ألف جنيه

تعرف على أحدث أسعار «نيسان صني» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

7:38 م, الجمعة, 20 أكتوبر 23

تقدم سيارات نيسان صني موديل 2024 عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 510.4 إلى 576 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «نيسان مصر».

أسعار نيسان صني 2024

الفئةالسعرالقديمالسعر الجديد
M/T485.4510.4
A/T516.5541.5
A/T EX537562
A/T SUPER SALOON551576
القيمة بالألف جنيه

وتزود «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتأتي السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

7:38 م, الجمعة, 20 أكتوبر 23