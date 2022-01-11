تعرف على أحدث أسعار ميكروباص «جوى لونج» في مصر خلال يناير 2022

قدرت أسعار ميكروباص «جوى لونج A4» بقيمة تتراوح بين 310 و345 ألف جنيه

أعلنت شركة «جنرال مصر»، الوكيل المحلي للعلامة الصينية «جوى لونج» في مصر، أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المطروحة داخل السوق المحلية. وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جنرال مصر»؛ قدرت أسعار ميكروباص «جوى لونج A4» بقيمة تتراوح بين 310 و345 ألف جنيه.

وحددت أسعار ميكروباص «جوى لونج +A4» بقيمة تتراوح بين 325 و360 ألف جنيه.

فيما تتراوح أسعار ميكروباص «جوى لونج A5» بين 429 و463 ألف جنيه.

بينما قدرت أسعار «جوى لونج A3» بقيمة تدور بين 240 و275 ألف جنيه.

وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار ميكروباص «جوى لونج» في مصر خلال يناير 2022: