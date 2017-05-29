تعرف على أحدث أسعار مودرن موتورز – سوزوكى

فيتارا تتراجع 30 ألف جنيه.. وارتفاع سياز وsx4 15 و 20 ألف جنيه أحمد عوض خفضت شركة مودرن موتورز- الوكيل الحصري لسوزوكي، أسعار طرازاتها من "فيتارا" بنسبة 6.9%، بواقع 30 ألف جنيه لتبلغ 400 ألف جنيه مقابل 430 خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن. في المقابل، رفعت أسعار طرازي "سوزوكي سياز و sx4"،

فيتارا تتراجع 30 ألف جنيه.. وارتفاع سياز وsx4 15 و 20 ألف جنيه

أحمد عوض

خفضت شركة مودرن موتورز- الوكيل الحصري لسوزوكي، أسعار طرازاتها من “فيتارا” بنسبة 6.9%، بواقع 30 ألف جنيه لتبلغ 400 ألف جنيه مقابل 430 خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن.

في المقابل، رفعت أسعار طرازي “سوزوكي سياز و sx4″، بنسبة تتراوح مابين 4.6 و7.6% بمقدار يتراوح مابين 15 و 20 ألف جنيه، لتبلغ أسعار سوزوكي “سياز” 280 ألف جنيه مقارنة بـ 260، وصعدت أسعار سوزوكى “sx4” لنحو 345 ألف جنيه بدلاً من 330.

فيما أبقت مودرن موتورز علي أسعار ها من الفئات اﻷخري، لتبلغ سوزوكي ألتو نحو 140 ألف جنيه، وسجلت أسعار “سويفت” بـ 250 ألف جنيه، وأرتيجا نحو 230 ألف جنيه، وبالينو بـ 320.

وعبر التواصل مع مسئولي مبيعات مودرن موتورز، أكد أن الفترة الحالية لم تشهد أى توافر من طرازات سوزوكى “فيتارا، سياز، أرتيجان وسويفت ديزاير”” بالسوق المحلية.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار طرازات مودرن موتورز- سوزوكي خلال الفترة من شهر مارس الماضي حتى الآن:

العلامة التجارية الطراز أسعار مارس أسعار مايو مقدار التغير نسبة التغير% سوزوكي فيتارا 430 400 -30 %6.9- سياز 260 280 20 %7.6 SX4 330 345 15 %4.5 التو 140 140 0 – بالينو 320 320 0 – سويفت 250 250 0 – ارتيجا 230 230 – – سويفت ديزاير 200 – 0 –

إعداد – المال القيمة : بألف جنيه