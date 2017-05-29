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تعرف على أحدث أسعار مودرن موتورز – سوزوكى

فيتارا تتراجع 30 ألف جنيه.. وارتفاع سياز وsx4  15 و 20 ألف جنيه أحمد عوض خفضت شركة مودرن موتورز- الوكيل الحصري لسوزوكي، أسعار طرازاتها من "فيتارا" بنسبة 6.9%، بواقع 30 ألف جنيه لتبلغ 400 ألف جنيه مقابل 430 خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن. في المقابل، رفعت أسعار طرازي "سوزوكي سياز و sx4"،
29 مايو، 2017 29 مايو، 2017

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فيتارا تتراجع 30 ألف جنيه.. وارتفاع سياز وsx4  15 و 20 ألف جنيه

أحمد عوض

خفضت شركة مودرن موتورز- الوكيل الحصري لسوزوكي، أسعار طرازاتها من “فيتارا” بنسبة 6.9%، بواقع 30 ألف جنيه لتبلغ 400 ألف جنيه مقابل 430 خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن.

في المقابل، رفعت أسعار طرازي “سوزوكي سياز و sx4″، بنسبة تتراوح مابين 4.6 و7.6% بمقدار يتراوح مابين 15 و 20 ألف جنيه، لتبلغ أسعار سوزوكي “سياز” 280 ألف جنيه مقارنة بـ 260، وصعدت أسعار سوزوكى “sx4” لنحو 345 ألف جنيه بدلاً من 330.

فيما أبقت مودرن موتورز علي أسعار ها من الفئات اﻷخري، لتبلغ سوزوكي ألتو نحو 140 ألف جنيه، وسجلت أسعار “سويفت” بـ 250 ألف جنيه، وأرتيجا نحو 230 ألف جنيه، وبالينو بـ 320.

وعبر التواصل مع مسئولي مبيعات مودرن موتورز، أكد أن الفترة الحالية لم تشهد أى توافر من طرازات سوزوكى “فيتارا، سياز، أرتيجان وسويفت ديزاير”” بالسوق المحلية.

ويوضح الجدول التالى، تطور أسعار طرازات مودرن موتورز- سوزوكي خلال الفترة من شهر مارس الماضي حتى الآن:

العلامة التجارية

الطراز

أسعار مارس

أسعار مايو

مقدار التغير

نسبة التغير%

 

 

 

 

 

 

سوزوكي

فيتارا

430

400

-30

%6.9-

سياز

260

280

20

%7.6

SX4

330

345

15

%4.5

التو

140

140

0

بالينو

320

320

0

سويفت

250

250

0

ارتيجا

230

230

سويفت ديزاير

200

0

إعداد – المال                                              القيمة : بألف جنيه

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