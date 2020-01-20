اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على أحدث أسعار موبايلات هونر خلال يناير 2020

بلغت هواتف هونر«S8» نحو 1777 جنيهًا
المال - خاص 4:13 م, الأثنين, 20 يناير 20 4:13 م, الأثنين, 20 يناير 20

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تتبعت بوابة «المال» حركة أسعار موبايلات هونر الصينية بالسوق المحلية خلال يناير الحالى ، وقدرت أسعار هواتف «Honor 20 pro» بنحو 8 آلاف و499 جنيهًا.

ووفقًا لأسعار”هونر” بلغت أجهزة «Honor 20» نحو 5 آلاف و333 جنيهًا ، فى حين سعرت هواتف «x9» سعة 128 جيجا بنحو 3 آلاف و999 جنيهًا.

وبلغت أسعار موبايلات هونر الصينية «8X» سعة 128 جيجا نحو 3 آلاف و999 جنيهًا خلال يناير.

وجاءت أسعار هواتف هونر «8x max» بقيمة 3 آلاف و799 جنيهًا، وسعرت أجهزة «8x max» سعة 64 جيجا بنحو 3 آلاف و450 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف « Honor 20 lite» نحو 3 آلاف و299 جنيهًا، وبلغت أجهزة هونر «A8» فئة 64 جيجا نحو 2499 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف هونر «Honor 10 lite» فئة 32 جيجا بقيمة 2399 جنيهًا، وسعرت أجهزة «9 Lite» سعة 64 جيجا بقيمة 2333 جنيهًا.

وقدرت موبايلات «Honor 8A» سعة 32 جيجا بسعر 1799 جنيهًا، وبلغت هواتف هونر «S8» نحو 1777 جنيهًا خلال يناير الحالى.

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بقلم المال - خاص

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