تعرف على أحدث أسعار كاري من غبور أوتو

أحمد شوقي أرسلت شركة جي بي أوتو "غبور" لشبكة موزعيها أمس قائمة بأحدث أسعار كار ي Q22- 8 راكب؛ ليبدأ البيع بها اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يونيو 2017. ووفق القائمة وصل سعر كاري Q22 موديل 2017 إلى 109,9 ألف جنيه؛ مقابل 107,9 ألف جنيه؛ وفق أسعار بداية أبريل الماضي؛ بزيادة 2000 جنيه. أما موديل 2018 م

أحمد شوقي أرسلت شركة جي بي أوتو “غبور” لشبكة موزعيها أمس قائمة بأحدث أسعار كار ي Q22- 8 راكب؛ ليبدأ البيع بها اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يونيو 2017. ووفق القائمة وصل سعر كاري Q22 موديل 2017 إلى 109,9 ألف جنيه؛ مقابل 107,9 ألف جنيه؛ وفق أسعار بداية أبريل الماضي؛ بزيادة 2000 جنيه. أما موديل 2018 من السيارة فبلغ سعره 114,9 ألف جنيه؛ بفارق 5 آلاف جنيه عن موديل 2017. ويتم تجميع السيارة محليًا بمصانع جي بي أوتو، وقد بلغت مبيعاتها الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري 110 سيارة، وحققت السيارة خلال العام الماضي مبيعات إجمالية بلغت 522 وحدة.