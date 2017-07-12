تعرف على أحدث أسعار طرازات سيارات نيسان

رفعت شركة نيسان – إيجيبت لتصنيع السيارات، أسعار طرازاتها، بمقدار يتراوح ما بين 1000 و5000 ألف جنيه لمختلف فئاتها خلال الفترة الممتدة من مايو الماضى وحتى الآن.

وارتفعت أسعار نيسان صنى، بمقدار 1000 ألف جنيه، لتبلغ 199 ألف جنيه للفئة الأولي الـ A/T مقابل 198، فيما وصلت أسعار صني فئة الـA/T EX نحو 210 ألف جنيه.

مقارنة بـ 208، وسجلت صني فئة الـ A/T Super Saloon، نحو 220 ألف جنيه بدلا من 218.

وصعدت أسعار “نيسان سنترا، بواقع 2 ألف جنيه بمختلف الفئات، لتبلغ فئة الـA/T نحو 275 ألف جنيه مقابل 273، فيما وصلت اسعار سنترا الفئة اﻷعلي A/T F/O نحو 290 ألف جنيه، مقارنة بـ 280 خلال مايو الماضى.

وارتفعت أسعار طرزات نيسان قشقاى، بواقع 5000 آلاف جنيه لتبلغ 405 آلاف جنيه لفئة الـ A/T H/L بدلا من 400 آلاف جنيه، فيما وصلت 425 ألف جنيه لفئة الـ”sport” مقارنة بـ 420 ألف جنيه.

وأرجع أكبر موزع لنيسان، ارتفاع أسعار طرازات العلامة اليابانية بالسوق، الي الزيادات في حجم التكلفة الممثلة في زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل الي 14%.

بدلًا من 13%، بالاضافة الي ارتفاع اسعار الشحن، متوقعا أن تتراجع حجم مبيعات السوق بنسبة 55% خلال النصف الثاني من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعن أداء مبيعات نيسان ايجيبت، فقد تمكنت من بيع ما يقرب من 8872 خلال فترة الخمسة أشهر الاولي من العام الجاري، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات نيسان- ايجيبت خلال الشهر الحالى:

العلامة

التجارية الطراز الفئة أسعار

مايو أسعار

يوليو مقدار

التغير نسبة

التغير% نيسان صني A/T 198.000 199.000 1.000 0.5% A/T

EX 208.000 210.000 2.000 0.9% A/T

Super Saloon 218.000 220.000 2.000 0.9% سنترا A/T 273.000 275.000 2.000 0.7% A/T

F/O 288.000 290.000 2.000 0.6% قشقاي A/T

H/L 400.000 405.000 5.000 1.2% A/T

Sport 420.000 425.000 5.000 1%

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