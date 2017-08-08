تعرف على أحدث أسعار طرازات السيارة فولفو

أحمد عوض
حصلت “المال” علي أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة السويدية فولفو في مصر ، خلال أغسطس الحالى.
وارتفعت أسعار فولفو XC 60 بمقدار 100 ألف جنيه، لتصل الي مليون و 130 ألف جنيه مقابل مليون و 30 ألف جنيه خلال يوليو الماضي.
وصعدت فولفو S90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats، لنحو مليون و 390 ألف جنيه مقارنة بـ مليون و 380 ألف جنيه، بينما استقرت اسعار فئة A/T Ins 5 Seats 4WD منها عند مستوي مليون و 690 ألف جنيه.
وأبقت مجموعة عز العرب للسيارات، علي اسعار طرزاتها الأخرى من العلامة السويدية فولفو – دون تغيير، لتسجل اسعار فولفو S60 فئة الـ A/T C-Plus مبلغ 648 ألف جنيه، وتقدر فئة الـA/T Premium منها بـ 748 ألف جنيه.
وبلغت أسعار فولفو XC90 نحو مليون و680 ألف جنيه لفئة الـ A/T MOM 5 Seats، ونحو مليون و 750 ألفا لفئة الـ A/T MOM 7 Seats، و سجلت نحو مليون و 980 ألف جنيه لفئة الـ A/T Ins 7 Seats .
وتقدر اسعار فولفو S80 فئة الـ A/T Premium بـ 698 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.
ويوضح الجدول التالي، قائمة اسعار طرزات فولفو خلال أغسطس:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار يوليو
أسعار أغسطس
مقدار التغير
فولفو
XC 60
F/O A/T Premium
1.030.000
1.130.000
100.000
S90
A/T MOM 5 Seats
1.380.000
1.390.000
10.000
A/T Ins 5 Seats 4WD
1.690.000
1.690.000
0
S60
A/T C-Plus
648.000
648.000
0
A/T Premium
748.000
748.000
0
XC90
A/T MOM 5
Seats
1.680.000
1.680.000
0
A/T MOM 7 Seats
1.750.000
1.750.000
0
A/T Ins 7 Seats
1.980.000
1.980.000
0
S80
A/T Premium
698.000
698.000
0
إعداد – المال