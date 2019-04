تعرف على أحدث أسعار طرازات السيارة فولفو

أحمد عوض حصلت "المال" علي أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة السويدية فولفو في مصر ، خلال أغسطس الحالى. وارتفعت أسعار فولفو XC 60 بمقدار 100 ألف جنيه، لتصل الي مليون و 130 ألف جنيه مقابل مليون و 30 ألف جنيه خلال يوليو الماضي. وصعدت فولفو S90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats، ل

أحمد عوض

حصلت “المال” علي أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة السويدية فولفو في مصر ، خلال أغسطس الحالى.

وارتفعت أسعار فولفو XC 60 بمقدار 100 ألف جنيه، لتصل الي مليون و 130 ألف جنيه مقابل مليون و 30 ألف جنيه خلال يوليو الماضي.

وصعدت فولفو S90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats، لنحو مليون و 390 ألف جنيه مقارنة بـ مليون و 380 ألف جنيه، بينما استقرت اسعار فئة A/T Ins 5 Seats 4WD منها عند مستوي مليون و 690 ألف جنيه.

وأبقت مجموعة عز العرب للسيارات، علي اسعار طرزاتها الأخرى من العلامة السويدية فولفو – دون تغيير، لتسجل اسعار فولفو S60 فئة الـ A/T C-Plus مبلغ 648 ألف جنيه، وتقدر فئة الـA/T Premium منها بـ 748 ألف جنيه.

وبلغت أسعار فولفو XC90 نحو مليون و680 ألف جنيه لفئة الـ A/T MOM 5 Seats، ونحو مليون و 750 ألفا لفئة الـ A/T MOM 7 Seats، و سجلت نحو مليون و 980 ألف جنيه لفئة الـ A/T Ins 7 Seats .

وتقدر اسعار فولفو S80 فئة الـ A/T Premium بـ 698 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

ويوضح الجدول التالي، قائمة اسعار طرزات فولفو خلال أغسطس:

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار يوليو أسعار أغسطس مقدار التغير فولفو XC 60 F/O A/T Premium 1.030.000 1.130.000 100.000 S90 A/T MOM 5 Seats 1.380.000 1.390.000 10.000 A/T Ins 5 Seats 4WD 1.690.000 1.690.000 0 S60 A/T C-Plus 648.000 648.000 0 A/T Premium 748.000 748.000 0 XC90 A/T MOM 5 Seats 1.680.000 1.680.000 0 A/T MOM 7 Seats 1.750.000 1.750.000 0 A/T Ins 7 Seats 1.980.000 1.980.000 0 S80 A/T Premium 698.000 698.000 0

إعداد – المال المصدر: القوائم السعرية لعز العرب