سيــارات

تعرف على أحدث أسعار طرازات السيارة فولفو

أحمد عوض حصلت "المال" علي أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة السويدية فولفو في مصر ، خلال أغسطس الحالى. وارتفعت أسعار فولفو XC 60 بمقدار 100 ألف جنيه، لتصل الي مليون و 130 ألف جنيه مقابل مليون و 30 ألف جنيه خلال يوليو الماضي. وصعدت فولفو S90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats، ل
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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أحمد عوض

حصلت “المال” علي أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات وكيل العلامة السويدية فولفو في مصر ، خلال أغسطس الحالى.

وارتفعت أسعار فولفو XC 60 بمقدار 100 ألف جنيه، لتصل الي مليون و 130 ألف جنيه مقابل مليون و 30 ألف جنيه خلال يوليو الماضي.

وصعدت فولفو S90 فئة الـ A/T MOM 5 Seats، لنحو مليون و 390 ألف جنيه مقارنة بـ مليون و 380 ألف جنيه، بينما استقرت اسعار فئة A/T Ins 5 Seats 4WD منها عند مستوي مليون و 690 ألف جنيه.

وأبقت مجموعة عز العرب للسيارات، علي اسعار طرزاتها الأخرى من العلامة السويدية فولفو – دون تغيير، لتسجل اسعار فولفو S60 فئة الـ A/T C-Plus مبلغ 648 ألف جنيه، وتقدر فئة الـA/T Premium منها بـ  748 ألف جنيه.

وبلغت أسعار فولفو XC90 نحو مليون و680 ألف جنيه لفئة الـ A/T MOM 5 Seats، ونحو مليون و 750 ألفا لفئة الـ A/T MOM 7 Seats، و سجلت نحو مليون و 980 ألف جنيه لفئة الـ A/T Ins 7 Seats .

وتقدر اسعار فولفو S80 فئة الـ A/T Premium بـ 698 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

ويوضح الجدول التالي، قائمة اسعار طرزات فولفو خلال أغسطس:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار يوليو

أسعار أغسطس

مقدار التغير

فولفو

XC 60

F/O A/T Premium

1.030.000

1.130.000

100.000

S90

A/T MOM 5 Seats

1.380.000

1.390.000

10.000

A/T Ins 5 Seats 4WD

1.690.000

1.690.000

0

S60

A/T C-Plus

648.000

648.000

0

A/T Premium

748.000

748.000

0

XC90

A/T MOM 5

Seats

1.680.000

1.680.000

0

A/T MOM 7 Seats

1.750.000

1.750.000

0

A/T Ins 7 Seats

1.980.000

1.980.000

0

S80

A/T Premium

698.000

698.000

0

  إعداد – المال                                       المصدر: القوائم السعرية لعز العرب

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