تعرف على أحدث أسعار سيارات «هوندا CR-V» في مصر

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هوندا» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.
أسعار هوندا CR-V
|الفئة
|السعر
|LX 2WD
|مليون و10 آلاف جنيه
|F/O EX 4WD
|مليون و260 ألف جنيه
وتنتمي «هوندا CR-V» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 15.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4631 مم
|العرض
|1855 مم
|الارتفاع
|1679 مم
مواصفات هوندا CR-V موديل 2022
زودت سيارات هوندا CR-V بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرمل – نظام مساعدة عند المنحدرات – خاصية الثبات عند التحكم فى الجر – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مقاعد لتثبيت الاطفال ISOFIX – نظام حماية ضد السرقة».
وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «خاصية الدخول الذكي – زر تشغيل المحرك، امكانية تشغيل المحرك عن بعد عبر الريموت – فرامل اصطفاف آلية – نظام تفعيل الفرامل آليا – نظام ECON الاقتصادي لاستهلاك الوقود، ونظام اشارات التنبية عند الوقوف المفاجئ».
ودعمت طرازات هوندا CR-V ببعض الكماليات الإضافية، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إضاءة نهارية LED للمصابيح الأمامية والخلفية – إشارات بالمرايات الجانبية LED- كاميرا خلفية – مكييف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش – جنوط رياضية 17 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».