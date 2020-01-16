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تعرف على أحدث أسعار سيارات مازدا 3 المستعملة في مصر

تراوحت بين 220 و350 ألف جنيه
المال - خاص 12:07 م, الخميس, 16 يناير 20 12:07 م, الخميس, 16 يناير 20

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رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات مازدا 3 المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 220 و350 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

جدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تحدد على مجموعة من العوامل الرئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

أسعار سيارات مازدا 3 المستعملة

تعرض سيارات مازدا 3 المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 220 إلى 310 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات إلى تباين كل من حالة المركبة من فئة لأخرى، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات مازدا 3 المستعمة موديل 2015، على النحو التالى

أسعار مازدا 3 مستعملة 2015
مازدا 3 موديل 2015
سعر مازدا 3 مستعملة 2015
مازدا 3 موديل 2015

سعر مازدا 3 مستعملة 2016

تباع سيارات مازدا 3 المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 262 و280 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات مازدا 3 المستعمة موديل 2016، على النحو التالى

أسعار مازدا 3 مستعملة 2016
مازدا 3 موديل 2016
أسعار مازدا 3 مستعملة 2016
مازدا 3 موديل 2016

أسعار مازدا 3 المستعملة 2017

تتوافر سيارات مازدا 3 المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 240 و335 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات مازدا 3 المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

مازدا 3 موديل 2017
أسعار مازدا 3 مستعملة 2017
مازدا 3 موديل 2017

أسعار سيارات مازدا 3 مستعملة 2018

تعرض سيارات مازدا 3 المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 310 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات مازدا 3 المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

أسعار مازدا 3 مستعملة 2018
مازدا 3 موديل 2018

سعر مازدا 3 مستعملة 2019

تباع سيارات مازدا 3 المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 330 و350 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة من مازدا 3 موديل 2019، على أن تشمل النحو التالى

أسعار مازدا 3 مستعملة 2019
مازدا 3 موديل 2019
أسعار مازدا 3 مستعملة 2019
مازدا 3 موديل 2019
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بقلم المال - خاص

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