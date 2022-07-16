تعرف على أحدث أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيفروليه الدبابة موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، حددت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” فئة الـ”بارو” بقيمة بلغت 333.5 ألف جنيه، وسعرت فئة “باور – مكيف” بنحو 366 ألف جنيه.

وقدرت أسعار شيفرولية الدبابة الفئة الكاملة بنحو 372 ألف جنيه خلال يوليو الحالى.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات البيك أب «Pickup» في مصر، بنسبة بلغت 77.8% مسجلة نحو 8 آلاف و704 مركبات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.