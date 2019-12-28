تعرف على أحدث أسعار سيارات شيري تيجو 3 (صور)

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو وكلاء سيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، شبكة موزعيها، بزيادة أسعار سيارات شيري «تيجو 3» بقيمة 1000 جنيه، لتصل إلى 235 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى، بدلًا من 234 ألفًا سابقًا.

وينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.4 متر العرض 1.7 متر الارتفاع 1.6 متر سعة الشنطة الخلفية 550 لتر

شيرى تيجو 3

مواصفات شيري تيجو 3

وزودت شيرى تيجو 3 على العديد من المواصفات القياسية والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD».

وتضمنت حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وشاشة عرض مقاس 8 بوصة، وجنوط 17 بوصة».

واحتوت على مثبت السرعة، ومشغل أسطوانات DVD يوصل بـ 4 مكبرات للصوت، مع نظام ربط الهواتف المحمولة، ومخرج لربط الأجهزة من فئة USB، إلى جانب إمكانية تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، وكرسي الراكب الأمامى في 4 اتجاهات. تيجو 3 FACE LIFT

تطور أسعار شيرى تيجو

سجلت أسعار سيارات شيرى تيجو ارتفاعًا بقيمة 3 آلاف جنيه، منذ طرحها فى السوق المحلية خلال أكتوبر الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو قد قدمت طرازات شيري تيجو 3 ، بسعر يصل إلى 232 ألف جنيه فى أكتوبر الماضى.

وشهدت طرازات شيرى «تيجو 3» زيادات طفيفة بقيمة 2000 جنيه، لتصل إلى 234 ألفًا خلال نوفمبر الماضى.

وأكد أحد موزعى سيارات شيري، أن الوكيل المحلى أبلغ الموزعين بتحريك أسعار «شيري تيجو 3» لتصل إلى 235 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الحالى، بدلًا من 234 ألفًا سابقًا.