تعرف على أحدث أسعار سيارات سيات خلال يناير

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل العلامة التجارية سيات في مصر، عن أحدث أسعار سيارات سيات الصادرة عن يناير الحالي.

قدرت أسعار سيات ابيزا الفئة الأولي بنحو 259.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 324.9 ألف.

وحددت أسعار طرازات سيات ابيزا الفئة الثالثة بنحو 350 ألف جنيه.

أسعار سيات ليون

قدرت شركة كيان إيجيبت أسعار سيارات سيات ليون 389.9 ألف جنيه خلال يناير.

أسعار سيات أرونا

حددت أسعار سيات أرونا الفئة الأولي بقيمة 305 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية 330 ألف.

وسجلت أسعار سيات أرونا الفئة الثانية نحو 330 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة نحو 350 ألفا.

سعر سيات اتيكا

قدرت “كيان أيجيبت” أسعار طرازات سيات اتيكا الفئة الأولي بنحو 425 ألف جنيه.

وحددت أسعار “سيات اتيكا” الفئة الثانية 470 ألف جنيه.