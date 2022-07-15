تعرف على أحدث أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجريت وول – هافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 ، التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، قدرت أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» الفئة الأولى بقيمة بلغت 285 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 334.9 ألف جنيه خلال يوليو الحالى.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «جريت وول» على حصة سوقية 1% من إجمالى مبيعات السيارات “البيك أب”، بعدما تمكنت من بيع 108 مركبات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.