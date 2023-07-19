تعرف على أحدث أسعار سيارات «بي واي دي F3» في مبادرة الإحلال

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة ، أحدث أسعار طرازات «بي واي دي F3» المشاركة فى مبادرة الإحلال، والتى يتم توريدها من قِبل شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات.

أسعار بي واي دي F3 في مبادرة إحلال السيارات

ووفقًا لمبادرة الإحلال، فإن أسعار سيارات بي واي دي F3 يتم تقديمها عبر فئتين بقيمة تتراوح بين 381 إلى 431 ألف جنيه، فى حال السداد النقدي من قِبل المستهلكين.

ودعمت طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسادة هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب- مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- زجاج أمامي مظلل- جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل- مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED». كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».