تعرف على أحدث أسعار سوبارو

أحمد عوض قررت مجموعة أبو غالي موتور، وكيل سوبارو، رفع أسعار طرازاتها xv بمقدار 5 آلاف جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى اآن. ووصلت أسعار سوبارو xv فئة A/T F/O، إلى 380 ألف جنيه، بدلًا من 375، وسجلت أسعار سوبارو "xv" فئة A/T H/L نحو 470 ألف جنيه، مقارنة بـ465 ألفًا خلال يوليو الماضي. وأكدت أبو غ

أحمد عوض

قررت مجموعة أبو غالي موتور، وكيل سوبارو، رفع أسعار طرازاتها xv بمقدار 5 آلاف جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى اآن.





ووصلت أسعار سوبارو xv فئة A/T F/O، إلى 380 ألف جنيه، بدلًا من 375، وسجلت أسعار سوبارو “xv” فئة A/T H/L نحو 470 ألف جنيه، مقارنة بـ465 ألفًا خلال يوليو الماضي.

وأكدت أبو غالي موتورز أن الفترة الحالية تشهد توافر طرازات سوبارو xv فقط، على أن يتم توافر الشكل الجديد من أمبيريزا نهاية الشهر المقبل.