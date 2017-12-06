تعرف على أحدث أسعار زيوت السيارات

المال – خاص
رصدت” المال” أسعار 5 شركات لزيوت السيارات وهما “شل وموبيل وتوتال والتعاون ومصر”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر ديسمبر الحالي.
** أسعار زيوت “شل”
بلغت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر – “1 لتر” نحو 41 جنيها، وقيمة 165 جنيها الـ”4 لتر”، وتقدر أسعار زيوت الـ300 آلاف كيلومتر -“1 لتر” بـ 47 جنيها، وبمبلغ 175 جنيها الـ “4 لتر”، وتصل أسعار الـ 5 آلاف كيلومتر – “1 لتر” إلى 83 جنيها، وبنحو 295 جنيها الـ”4 لتر”، وسجلت أسعار “شل” الـ 10 آلاف كيلومتر – الـ”1 لتر w40″ نحو 153 جنيها، وبمبلغ 595 جنيها الـ”4 لتر w40″، وتقدر أسعار الـ “4 لتر w30” بـ 625 جنيها.
** أسعار زيوت موبيل
سجلت أسعار زيوت موبيل الـ 5 آلاف كيلومتر – الـ”1 لتر” بـ 78جنيها، كما بلغت 285 جنيها الـ”4لتر”، ووصلت أسعار الـ 10 آلاف كيلومتر – “1لتر” إلى 155 جنيها، وقيمة 598 جنيها الـ”4″ لتر”.
** أسعار زيوت توتال
بلغت أسعار زيوت توتال الـ 3 آلاف كيلو – “1لتر” نحو 43 جنيها، وتقدر الـ”4 لتر” بـ 155جنيها ، كما سجلت أسعار الـ 5 آلاف كيلو – “1 لتر” نحو 87 جنيها، وبمبلغ 282 الـ”4 لتر”، ووصلت أسعار الـ10 آلاف كيلو – “1 لتر 5w40” إلى 165 جنيها، وبسعر يصل إلى 605 الـ “4 لتر”، كما قدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو ” 1 لتر 5w30″ بـ 173 جنيها، فيما تبلغ أسعار الـ”4 لتر” نحو 615 جنيها.
** أسعار زيوت التعاون
سجلت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف كيلو “4لتر” – نحو 160 جنيها، وبلغت نحو 205 الـ 5 آلاف كيلو لـ”4 لتر”، ووصلت أسعار الـ7 آلاف كيلو – ” 4 لتر” إلى 220 جنيها، وبلغت الـ 10 آلاف كيلو – “4لتر” نحو 450 .
** أسعار زيوت مصر
بلغت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف كيلو ” 4 لتر” نحو 120 جنيها، وقيمة 155 الـ 4 آلاف كيلو، كما سجلت أسعار الـ 5 آلاف كيلو “1 لتر” – نحو 50 جنيها، وبمبلغ 195 الـ”4 لتر”، وقدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو “1لتر” بـ 120 جنيها، وبنحو 440 لـ”4 لتر”.
ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال ديسمبر الحالي:
المسافات – بالكيلو
الكمية
اﻷسعار
Shell
1000
1 لتر
41
4 لتر
165
3000
1 لتر
47
4 لتر
175
5000
1 لتر
83
4 لتر
295
10.000
4 لتر ” w30 “
625
1 لتر “w40 “
153
4 لتر “w40 “
595
mobil
5000
1 لتر
78
4 لتر
285
10.000
1لتر
155
4 لتر
598
Total
10.000″ 5w40 “
1 لتر
165
4 لتر
605
10.000 “5w30 “
1 لتر
173
4 لتر
615
5000
1 لتر
80
4 لتر
282
3.000
1 لتر
43
4 لتر
155
التعاون
3.000
4 لتر
160
5.000
4 لتر
205
7.000
4 لتر
220
10.000
4 لتر
450
مصر
3.000
4 لتر
120
4.000
4 لتر
155
5.000
1 لتر
50
4 لتر
195
10.000
1 لتر
120
4 لتر
440