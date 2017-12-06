تعرف على أحدث أسعار زيوت السيارات

المال - خاصرصدت" المال" أسعار 5 شركات لزيوت السيارات وهما "شل وموبيل وتوتال والتعاون ومصر"؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر ديسمبر الحالي.** أسعار زيوت "شل"بلغت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر - "1 لتر" نحو 41 جنيها، وقيمة 165 جنيها الـ"4 لتر"، وتقدر أسعار زيوت الـ300 آلاف كيلومتر -"

المال – خاص

رصدت” المال” أسعار 5 شركات لزيوت السيارات وهما “شل وموبيل وتوتال والتعاون ومصر”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر ديسمبر الحالي.

** أسعار زيوت “شل”



بلغت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر – “1 لتر” نحو 41 جنيها، وقيمة 165 جنيها الـ”4 لتر”، وتقدر أسعار زيوت الـ300 آلاف كيلومتر -“1 لتر” بـ 47 جنيها، وبمبلغ 175 جنيها الـ “4 لتر”، وتصل أسعار الـ 5 آلاف كيلومتر – “1 لتر” إلى 83 جنيها، وبنحو 295 جنيها الـ”4 لتر”، وسجلت أسعار “شل” الـ 10 آلاف كيلومتر – الـ”1 لتر w40″ نحو 153 جنيها، وبمبلغ 595 جنيها الـ”4 لتر w40″، وتقدر أسعار الـ “4 لتر w30” بـ 625 جنيها.

** أسعار زيوت موبيل



سجلت أسعار زيوت موبيل الـ 5 آلاف كيلومتر – الـ”1 لتر” بـ 78جنيها، كما بلغت 285 جنيها الـ”4لتر”، ووصلت أسعار الـ 10 آلاف كيلومتر – “1لتر” إلى 155 جنيها، وقيمة 598 جنيها الـ”4″ لتر”.

** أسعار زيوت توتال



بلغت أسعار زيوت توتال الـ 3 آلاف كيلو – “1لتر” نحو 43 جنيها، وتقدر الـ”4 لتر” بـ 155جنيها ، كما سجلت أسعار الـ 5 آلاف كيلو – “1 لتر” نحو 87 جنيها، وبمبلغ 282 الـ”4 لتر”، ووصلت أسعار الـ10 آلاف كيلو – “1 لتر 5w40” إلى 165 جنيها، وبسعر يصل إلى 605 الـ “4 لتر”، كما قدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو ” 1 لتر 5w30″ بـ 173 جنيها، فيما تبلغ أسعار الـ”4 لتر” نحو 615 جنيها.

** أسعار زيوت التعاون



سجلت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف كيلو “4لتر” – نحو 160 جنيها، وبلغت نحو 205 الـ 5 آلاف كيلو لـ”4 لتر”، ووصلت أسعار الـ7 آلاف كيلو – ” 4 لتر” إلى 220 جنيها، وبلغت الـ 10 آلاف كيلو – “4لتر” نحو 450 .

** أسعار زيوت مصر



بلغت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف كيلو ” 4 لتر” نحو 120 جنيها، وقيمة 155 الـ 4 آلاف كيلو، كما سجلت أسعار الـ 5 آلاف كيلو “1 لتر” – نحو 50 جنيها، وبمبلغ 195 الـ”4 لتر”، وقدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو “1لتر” بـ 120 جنيها، وبنحو 440 لـ”4 لتر”.

ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال ديسمبر الحالي: