تعرف على أحدث أسعار الميكروباص في مصر خلال أبريل

رصدت “المال” قائمة أسعار الميكروباص في مصر، بعد الزيادات التى أقرتها العديد من غالبية شركات السيارات خلال شهر أبريل الحالى.

أسعار ميكروباص فوتون C2

وارتفعت أسعار ميكروباص فوتون C2 بقيمة تصل إلى 31 ألف جنيه خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلى المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc» في مصر.

وقفزت أسعار ميكروباص «فوتون C2» إلى 630 ألف جنيه، بدلاً من 599 ألفا سابقًا.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون

أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جولدن دراجون، وجاك»، عن زيادة أسعار ميكروباص جولدن دراجون بقيمة تتراوح من 46 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «القصراوي جروب»، قفزت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى «البنزين- عادى» إلى 570 ألف جنيه بدلًا من 514 ألفا.

وارتفعت أسعار مركبات «جولدن دراجون» الفئة الثانية «بنزين- مكيف» إلى 590 ألف جنيه، بدلًا من 534 ألفا.

وصعدت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» الفئة الثالثة «ديزل- عادى» إلى 615 ألف جنيه، مقارنة بنحو 569 ألفا.

وقفزت أسعار مركبات «جولدن دراون» الفئة الرابعة «ديزل – مكيف» إلى 635 ألف جنيه، بدلًا من 589 ألفا.

وصعدت أسعار ميكروباصات «جولدن دراجون» الفئة الخامسة «ديزل- مكييف» إلى 625 ألف جنيه، مقارنة بنحو 575 ألفا.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون المجمعة محليًا

قدرت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع أسعار سيارات ميكروباص جولدن دراجون- ذات النسخة المجمعة محليًا- بنحو 495 ألف جنيه بدلًا من 395 ألفا.

أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس

شهدت أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» ارتفاعًا بقيمة 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «تويوتا مصر».

وارتفعت أسعار ميكروباص «تويوتا هاي ايس» الفئة الأولى إلى 970 ألف جنيه، بدلا من 870 ألفا سابقًا.

وصعدت أسعار ميكروباص تويوتا هاي ايس الفئة الأعلى إلى مليون جنيه، مقابل 900 ألف جنيه خلال مارس المنتهي.

أسعار ميكروباص كينج لونج

استقرت أسعار ميكروباص كينج لونج ذات النسخة “المستوردة” والتي يتم تقديمها عبر 6 فئات بأسعار تبدأ من 495 إلى 600 ألف جنيه داخل السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الحبيب للتجارة والتوزيع» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كينج لونج» فى مصر.

فيما تقدم ميكروباصات كينج لونج” ذات النسخة المجمعة محليًا عبر 6 فئات بقيمة تتراوح بين 435 إلى 525 ألف جنيه.