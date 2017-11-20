تعرف على أجندة الزيارات المتبادلة بين رومانيا ومصر خلال 2018

سمر السيد: أعلنت إدارة الاتحاد الأوروبى، بمكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، قيام وفد تجارى مصرى بزيارة للعاصمة الرومانية بوخاريست فى الفترة من يناير إلى فبراير المقبل، لبحث التعاون المشترك، فى حين تزور بعقة مماثلة القاهرة فى الفترة من أبريل إلى مايو 2018. ويستهدف بر



سمر السيد:



أعلنت إدارة الاتحاد الأوروبى، بمكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، قيام وفد تجارى مصرى بزيارة للعاصمة الرومانية بوخاريست فى الفترة من يناير إلى فبراير المقبل، لبحث التعاون المشترك، فى حين تزور بعقة مماثلة القاهرة فى الفترة من أبريل إلى مايو 2018.

ويستهدف برنامج إدارة الاتحاد تواجد ومشاركة رومانية بمعرض سوق القاهرة الدولى المقرر انعقاده مارس المقبل، ويجرى حالياً التنسيق بين الجانبين المصرى والرومانى، بشأن موعد اجتماعات الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وزيارة لوفد من وزارة الزراعة للقاهرة خلال 2018.

يشار إلى أن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى والعلمى المبرمة بين مصر ورومانيا فى 2007، ارتكزت على تأسيس لجنة تعاون اقتصادى مشتركة بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية .

وعقدت تلك اللجنة دورتين، الاألى عام 2010، والثانية عام 2017، برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، ووزارة بيئة الأعمال والتجارة عن الجانب الرومانى، وأسفرت الدورة الثانية التى انعقدت فى بوخاريست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضى، عن التوقيع على 5 مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والموارد المائية والرى، ومجال تنمية المشروعات الاستثمارية المشتركة، والتعاون بين مينائى الإسكندرية وكونستانزا.

ويزور وفد رومانى مكون من 6 شركات، برئاسة إيلان لوفير، وزير بيئة الأعمال والتجارة، بجانب غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة القاهرة حالياً، لحضور منتدى الأعمال المشترك، والدورة السادسة لمجلس الأعمال المشترك الذى تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين حالياً، برعاية وزارة التعاون الدولى والاستثمار.