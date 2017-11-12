تعرف على أجمل زوجات المشاهير والمليارديرات فى العالم



خالد بدر الدين



يهوى معظم الناس تتبع أخبار المشاهير والأغنياء، لا سيما حكاياتهم العاطفية مع زوجاتهم الحالية والسابقة والحبيبات المرشحات للزواج وكيف اختاروا الجميلات لمشاركتهن حياة البذخ والرفاهية التى يعيشونها وإن كان بعض القراء يستلهمون منهم كيفية نجاحهم فى الحياة ويسعى آخرون لمعرفة مدى جمال زوجات وحبيبات هؤلاء المشاهير والأثرياء.

وذكرت وكالة بلومبرج فى تقرير صدر مؤخرا قائمة بأجمل زوجات المشاهير والأغنياء على مستوى العالم، وفيما يلى بعض النساء المحظوظات اللاتى بتن زوجات لهؤلاء الرجال الأكثر نجاحا فى العالم.

تزوج توم برادى لاعب كرة القدم الأمريكية – الذى أصبح هذا العام أعظم لاعب فى تاريخ هذه اللعبة، بعد أن حقق فوزا ساحقا على فريق صقور أتلانتا فى نهائى السوبر باول – السوبر موديل جيزيل بوندشين البرازيلية، التى تعمل فى كبرى بيوت الأزياء الفرنسية.

ورغم أن الحسناء جيزيل تشتهر بجمالها الفاتن وبثروتها التى تقدر بحوالى 360 مليون دولار، إلا أنها تزوجت توم برادى الذى لا تزيد ثروته عن 180 مليون دولار، لكنه لا يقل شهرة عنها بعد أن بات أعظم لاعب كرة قدم أمريكية.

بدأ جون بول ديجوريا – الملياردير الأمريكى من أصل يونانى إيطالى- مهاجرا فقيرا فى لوس أنجلوس، وعضوا فى عصابة شوارع، ولكن حياته تغيرت عندما أنّبه مدرس رياضيات، وقال له إنه لن ينجح أبدا فى حياته، غير أنه أصبح الآن صاحب شركة بول ميتشيل العالمية لمنتجات العناية بالشعر وشركة باترون للمشروبات الكحولية وتزوج الحسناء إيلواز برودى الموديل العارية التى ظهرت صورها الفاتنة بدون ملابس فى مجلة بلاى بوى عدد أبريل 1988.

الملياردير الأمريكى دونالد ترامب، إمبراطور العقارات منذ التسعينيات، الذى يملك برج ترامب فى نيويورك ومارالاجو فى فلوريدا، والذى شارك فى سلسلة استعراضات المتدرب التليفزيونية والرئيس الحالى للولايات المتحدة الأمريكية، تزوج ثالث زوجاته الموديل الحسناء ميلانيا فى يناير 2005، والتى أصبحت الآن السيدة الأول وظهرت قبل ذلك على أغلفة مجلات الموضة والرياضة مثل فوج وسبورتس التى تعرض الملابس المثيرة والمايوهات بفضل جمال جسدها.

الشخصية العربية الوحيدة فى هذه القائمة هو الأمير الوليد بن طلال، الذى يجرى التحقيق معه حاليا بتهم تتعلق بالفساد المالى برغم أنه من أغنى مليارديرات العالم، وإن كانت ثروته تراجعت من 190 مليار دولار إلى 178 مليارا بعد اعتقاله بداية الأسبوع الماضى.

وتزوج الأمير الوليد بن طلال عندما كان عمره 32 عاما من الأميرة أميرة الطويل، التى كان عمرها 18 عاما، لكنهما انفصلا فى نوفمبر 2013، بسبب ظهورها المستمر فى وسائل الإعلام العالمية وتصريحاتها بأنها تريد أن تصبح أول سيدة تقود سيارة فى المملكة، مما دعا الأمير خالد شقيق الوليد يهدده بأنه في حال عدم السيطرة عليها فإنها ستعاقب.

واجتذبت المغنية المشهورة ماريا كارى – التى يقال عنها أنها حلم كل رجل -عيون الملياردير جيمس باكر، لدرجة أنه منحها خاتم خطوبة بحوالى 10 ملايين دولار، ولكن وزاجهما لم يدم طويلا، رغم أنها لم تحلم بالزواج من ملياردير ولم تعِد إليه الخاتم بعد أن طلبت الطلاق منه، ولكنه لم يهتم فثروته تتجاوز 3.4 مليار دولار.

الملياردير مارك زوكيربرج، المدير التنفيذى لشبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك، والذى يبلغ صافى ثروته 44.6 مليار دولار، رغم أن عمره 32 سنة فقط، تزوج من عام 2012 بريسيلا شان، بعد أن عاشا قصة حب عندما كانا يدرسان فى جامعة هارفارد وليهما ابنة واحدة اسمها ماكسيما شان زوكيربرج أنجباها عام 2015 وتعمل بريسيلا طبيبة أطفال وتتقن اللغات الصينية والإسبانية والإنجليزية ووالداها من اللاجئين الصينيين.



الملياردير البرازيلى أيك باتيستا أغنى رجل فى البرازيل، ورئيس مجلس إدارة شركة EBX جروب للتعدين والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، تزوج من فلافيا سامبايو أجمل محامية فى البرازيل والتى يبدو مظهرها الفاتن وجسمها الرشيق وكأنها عارضة أزياء أو نجمة سينمائية ولكنها تحب عملها لدرجة أنها أنشأت مؤسسة باسم معهد الضمير لمساعدة الأطفال المحرومين.

يعيش حاليا الملياردير جاك دورسى مبرمج الكمبيوتر- الذى شارك فى تأسيس شركة تويتر لشبكات التواصل الاجتماعى، وعضو مجلس إدارة شركة والت ديزنى – قصة حب مع الحسناء كيت جرير مصممة الأزياء التى تظهر معه دائما فى جميع المناسبات ولكنهما لم يعلنا موعدا للزفاف حتى الآن.

الملياردير الأسترالى جيمس بيكر، ثالث أغنى أثرياء أستراليا، صاحب شركة كراون ميديا الإعلامية، تزوج عام 2007 من الموديل والمغنية إيريكا فى حفل زفاف تكلف 15 مليون دولار، ومازال يعيش معها قصة حب حتى بعد إنجابهما طفلين.



جيمس كلارك عالم الكمبيوتر الذى اشتهر منذ فقاعة التكنولوجيا فى السوق الأمريكية بتأسيس شركة نيتسكيب، التى كانت محركا بحثيا على الإنترنت فى ذلك الوقت، لكنها متخصصة فى براوسر الشبكات العالمية حاليل تزوج من كريستى هينز الموديل والممثلة التى ظهرت على صفحات مجلة سبورتس الرياضية وعرضت ملابس اللانجيرى المغرية لشركة فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية المثيرة ورغم أنها أكبر منه سنا إلا أن جمالها الفاتن يجعل الحب لا يعترف بالفروق العمرية.

رجل الأعمال الروسى أندري ميلنيشينكو الذى يحتل المركز 11 كأغنى ملياردير فى روسيا بثروة تصل إلى 12.4 مليار دولار تزوج عام 2005 من مغنية البوب الروسية إلكسندرا والتى تعمل أيضا موديل منذ عمر 15 سنة وبدأت تغنى وعمرها 17 سنة وغنى فى حفلة زفافهما المغنية العالمية جينيفر لوبيز التى حصلت على مليونى دولار مقابل إحياء الحفلة.

هارفى وينستين المنتج السينمائى المشهور فى هوليوود والذى شارك فى تأسيس شركة ميرا ماكس للإنتاج التى أنتجت أفلام مشهورة مثل بالب فيكشن وكراينج جيم وكلاركس ويرأس أيضا شركة وينستين للأفلام تزوج من الموديل السابقة والممثلة حاليا جورجينا تشابمان والتى تعمل أيضا مصممة أزياء رغم أنها تصغره بحوالى 24 سنة وهى سعيدة معه ليس بسبب أمواله لأنها تنحدر أيضا من عائلة ثرية تسيطر على امبراطورية صناعة البن العضوى.

تعرف امبراطور الإعلام روبرت ميردوخ على ويندى دينج التى كانت تعمل مجرد موظفة فى إحدى شركات واجتذبته بجمالها المثير عندما كان انتهى من تجرية طلاق ضمن حالات الزفاف العديدة التى انتهت بالطلاق وقد وافقت ويندى على الزواج منه عام 1999رغم أنه يكبرها بأكثر من 38 عاما وأنجبت منه فتاتين ولكنها طلبت منه الطلاق أيضا بعد سنوات قليلة فى أغلى طلاق فى العالم حيث استولت منه ضمن الإجراءات على منزل من 3 طوابق ثمنه 44 مليون دولار فى مانهاتن بنيويورك كما أن ابنتيها ستحصلان على ثلث ثروته التى تقدر بأكثر من 12 مليار دولار.

ظهر روبرت ميردوخ مرة أخرى فى هذه القائمة بعد طلاقة من ويندى دينج تزوج وعمره 85 عاما من الموديل جيرى هال التى تملك ثروة تقدر بحوالى 40 مليون دولار ولكن لا يعرف أحد لماذا تزوجته غير أنه يشعر أنه سيعيش بقية أيامه فى راحة لأنها على الأقل لن تطمع فى أمواله.

إيلون ماسك المخترع الأمريكى ورئيس تيسلا موتورز أول شركة سيارات كهربائية فى العالم تزوج من الممثلة تالولا رايلى التى قامت بأدوار فى أفلام مثل القارب الذى اهتز والكبرياء والتعصب ولكنهما انفصلا فى أول طلاق بعد عامين من الزواج الممتع ثم تزوجا مرة أخرى ولكنهما فى عام 2016 تطلقا بلا رجعة.

إيلون ماسك المخترع الأمريكى ورئيس تيسلا موتورز أول شركة سيارات كهربائية فى العالم تزوج من الممثلة تالولا رايلى التى قامت بأدوار فى أفلام مثل القارب الذى اهتز والكبرياء والتعصب ولكنهما انفصلا فى أول طلاق بعد عامين من الزواج الممتع ثم تزوجا مرة أخرى ولكنهما فى عام 2016 تطلقا بلا رجعة.

ولكن إيلون ماسك الذى يملك أيضا شركة سبيس إكس لسفن الفضاء والتى شارك ف تأسيسها تقدر ثروته بحوالى 13.9 مليار دولار تزوج من الممثلة أمبر هيرد التى تم طلاقها من الممثل جونى ديب بعد زواج درامى لمدة عامين من الشجار والفضائح.

تزوجت عام 2008 أوليكساندرا نيكولينكو ملكة جمال أوكرانيا عام 2004 والتى فازت بأكبر عدد من الجوائز فى مسابقات ملكات جمال أوكرانيا من الملياردير من فيل رافين رجل الأعمال الذى حقق ثروته من مسابقات الخيول والذى يملك استثمارات فى الكازينوهات والسوبر ماركيت والعقارات ليصل صافى ثروته إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

رجل الأعمال الفرنسى فرانسوا هنرى بينو الذى ولد وفى فمه ملعقة ذهبية هو الرئيس التنفيذى لشركة كيرينج للمنتجات الفاخرة وشركة جروب أرتيميس صاحبة صالة مزادات كريستى أكبر صالة لبيع التحف الفنية فى العالم وتزوج عام 2009 من الممثلة المكسيكية الجميلة سلمى حايك التى قامت بأدوار البطولة فى أفلام أمريكية مثل الغرب المتوحش وديسبرادو ودوجما وأنجبت طفلة أسمتها فالنتينا بالوما بينو.

تزوج الملياردر الأمريكى سومنر ريدستون الذى يبلغ من العمر 93 سنة من ماليا أندلين المضيفة فى طائرته الخاصة والتى ما زالت فى العشرينات من عمرها لتصبح الزوجة الثالثة له والذى كسب قلب هذه الفتاة الحسناء بهداياه الثمينة ومنها رحلات حول العالم وتذاكر لحضور حفلات عالمية مثل الأوسكار.

ويشتهر سومنر بأنه صاحب شركة نا شيونال أميوزمنتس للتسلية والترفيه التى تملك شبكات تليفيزيونية عديدة منها CBS وفياكوم وMTV, BET واستوديوهات بارامونت السينيمائية.

تساءل إيفان سبيجيل ماذا عليه أن يفعل بعد أن ارتفع صافى ثروته إلى أكثر من 2.1 مليار دولار ومازال عمره 26 سنة فقط؟ يرى إيفان إن الزواج من سوبر موديل هو كل مل يتمناه. وإيفان شارك فى تأسيس شركة سناب شات ويحتل منذ مديرها التنفيذى وتضخمت ثروته وهو مازال طالبا فى جامعة ستانفورد وبدأ يواعد تايزبر الموديل الايترالية ميراندا كير التى يبلغ عمرها 33 عاما والمتخصصة فى عروض لانجيرى شركة فيكتوريا سيكريت وخطبها عام 2015 بنفس السرعة التى كون بها ثروته ولكنهما لم يتزوجا حتى الآن.

أليكو انجوت الملياردير النيجيرى أغنى رجل فى أفريقيا بثروة تبلغ 14.9 مليار دولار والذى يملك امبراطورية للمشروبات الغازية والكحولية يعيش قصة حب مع سيلفيا ندوكا ملكة جمال نيجيريا السابقة ولكنه لم يعلن نيته الزواج منها حتى الآن غير أنها سربت أخبار العلاقة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعى وأعلنت عن عزمهما الزواج ولكنه يبدو أنه لا يخطط لذلك لدرجة أنه ابتعد عنها عندما غيرت اسمها إلى سيلفيا انجوت.

