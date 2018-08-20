تعرف على أجرة ذبح الأضاحي بالمناطق الراقية والشعبية

الأجرة بين 200 و1500 في عدة مناطقتصل إلى 2500 للعجول و500 للخروف في التجمع والرحاب و6 أكتوبر دعاء حسنيتتبابين أجرة الجزاريين لذبح الاضاحي خلال موسم عيد الأضحي المبارك، حيث يشير عدد من الجزاريين أن الأجرة التي يتقاضها الجزار في المناطق الشعبية أقل النصف منها في المناطق الراقية.ويري محمد ش

الأجرة بين 200 و1500 في عدة مناطق تصل إلى 2500 للعجول و500 للخروف في التجمع والرحاب و6 أكتوبر

دعاء حسني

تتبابين أجرة الجزاريين لذبح الاضاحي خلال موسم عيد الأضحي المبارك، حيث يشير عدد من الجزاريين أن الأجرة التي يتقاضها الجزار في المناطق الشعبية أقل النصف منها في المناطق الراقية.

ويري محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أجرة الجزاريين تقديرية من قبلهم وتختلف، وفقاً لمكان الذبح والمطلوب من الجزار سواء الذبح أو إضافة التشفيه وتقسيم الذبيحة ووزنها وخلافه، ولكنها تتراوح بين 1300-1500 جنيه للأضحية البقري أو الجاموسي ، وبين 200 و250 جنيه في الأغنام.

وأعرب شرف، عن أمله في مراجعة الحكومة لقرار الملزم لأصاحب محال الجزارة بعدم الذبح أمام المحال، خاصة وأن هذا الموسم هو الموسم الخاص بهم ويوفر فرص عمل للعمالة لديهم، فضلاً عن أن القرار لا يلتزم به الجزار في المناطق الشعبية، قائلاً:”أطالب بإعادة النظر في القرار مع إتخاذ الإجراءات البيئية المطلوبة من النطافة ، خاصة أن الناس قلقانة وزعلانة”.

وتصل غرامة الذبح أمام محال الجزارة لنحو 5 آلاف جنيه، بعد تحرير محضر مخالفة للبيئة لصاحب المحل، وفقاً لشرف.

فيما يقول محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الجزاريين لذبح الاضاحي خلال موسم عيد الاضحي مختلفة

وأوضح أن الذبح في مناطق كالتجمع الخامس والرحاب و6 أكتوبر هو الأعلي سعراً، حيث يقترب أجرة الجزار لذبح العجول والجمال في حدها الأدنى 2500 جنيه وللخروف 500 جنيه، فيما تقل الأجرة في المناطق الشعبية للنصف لتصل إلى 1500 جنيه للعجول و250 جنيه للخروف.

قال محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أجرة الجزاريين في المناطق الشعبية تبدأ بـ200 جنيه للخروف، و1000 جنيه للعجول سواء البقري أو الجاموسي