تعرف على أبرز 8 مشاهد بالجولة الأولى لكأس العالم

على المصرى تشهد منافسات كأس العالم منذ بدايتها عام 1930، العديد من اللقطات البارزة والمثيرة والتي ظهرت جليًا خلال أولى جولات المونديال الحالي، والذي يشارك به 32 منتخبًا. ونستعرض في السطور التالية أبرز اللقطات الطريفة والمثيرة التي شهدتها الجولة الأولى في مونديال روسيا 2018. الحسناوات

على المصرى

تشهد منافسات كأس العالم منذ بدايتها عام 1930، العديد من اللقطات البارزة والمثيرة والتي ظهرت جليًا خلال أولى جولات المونديال الحالي، والذي يشارك به 32 منتخبًا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز اللقطات الطريفة والمثيرة التي شهدتها الجولة الأولى في مونديال روسيا 2018.

الحسناوات في روسيا



شوارع روسيا تشهد جانبًا من الرومانسية بين المتابعين، والجماهير الموجودة هناك لمتابعة منتخباتهم خلال الشاشات التى تتوافر فى شوارع روسيا ومناطق المشجعين والمقاهى، بالإضافة إلى المترو، فضلًا عن أن الجنس الناعم كان له وجود قوي في المونديال، خاصة أمام شاشات العرض في مشاهد رومانسية بين بعض الشباب الأوروبيين وزوجاتهم أو أصدقائهم في مشاهد خطفت الأنظار من الأداء الكروي لبعض المنتخبات، رغم تكدسها بالنجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم.



طرد خارج كأس العالم





كانت اللقطة الأبرز هي استبعاد اللاعب نيكولا كالينيتش، مهاجم منتخب كرواتيا، وإي سي ميلان الإيطالي من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم في روسيا بعد رفضه النزول كبديل في مباراة نيجيريا، والتي انتهت بفوز كرواتيا بثنائية نظيفة.

وكان القرار الذي اتخذه داليتش المدير الفني لـمنتخب كرواتيا، جاء بسبب رفض المهاجم ذي الـ30 عاماً الاشتراك في مباراة نيجيريا، بدلاً من ماندزوكيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي، في الدقائق الخمس الأخيرة، بسبب شعوره بألم بحسب وصف اللاعب للجهاز الفني.



لفتة طيبة





قام لاعبو منتخب الدنمارك باستئجار طائرة خاصة لزميلهم يوناس كنودسين للسفر من روسيا إلى وطنه لرؤية ابنته المولودة حديثاً، وقرر لاعبو الدنمارك استئجار الطائرة حتى يتمكن اللاعب من رؤية ابنته، وذلك بعد الانتصار الذي حققه المنتخب في أولى مبارياته بالمونديال، السبت الماضي، أمام بيرو، بعدما أصبح أباً يوم الثلاثاء الماضي أثناء تواجده في المعسكر بروسيا.

وأكد الاتحاد الدنماركي، حصول كنودسين على إذن من المدير الفني للمنتخب آجي هاريدي للتغيب عن مران أمس، ومن المتوقع أن يعود اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب، ويحتل المنتخب الدنماركي صدارة الترتيب في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فرنسا صاحب نفس عدد النقاط، فيما يحتل أستراليا وبيرو المركزين الثالث والرابع.

حرمان

حرِم نحو 150 مشجعًا سويديًا من حضور مباراة منتخب بلادهم التي خاضوها أمام كوريا الجنوبية على ملعب “نيجني نوفجورود”، حيث كانت الطائرة المستأجرة التي من المفترض أن تقل المشجعين من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى مدينة المباراة ألغيت.

وعقب ذلك قام بعض المشجعين بالإجهاش في البكاء لحرمانهم من متابعة منتخبهم ومؤازرته في ملعب المباراة، وقال متحدث باسم شركة “سويدافيا” المشغلة للمطار: “إن مشكلة تتعلق بطاقم العمل تسببت في إلغاء الرحلة”، ومن المقرر أن يستعيد المشجعون الأموال المدفوعة لرحلة اليوم الواحد التي تبلغ تكلفتها نحو 15 ألف كرونة سويدية “1700 دولار”، حسبما ذكرت الصحيفة.



هدف وزلزال





كشف معهد لرصد الزلازل في المكسيك أن هدف المنتخب المكسيكي في شباك ألمانيا، الأحد الماضى، في أولى مباريات الفريقين في كأس العالم 2018 بروسيا أحدث زلزالًا اصطناعيًا صغيرًا في العاصمة مكسيكو سيتي.

وطبقًا لما أفاد به معهد الأبحاث الجيولوجية والجوية في المكسيك، حدثت الهزة بسبب القفزات الكبيرة التي قامت بها الجماهير بعد الهدف الذي سجله هيرفينج لوزانو في مرمى ألمانيا، وقال المعهد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “على أقل تقدير استشعر جهازا رصد وجود هزة في المدينة”.

وفازت المكسيك على ألمانيا، بطلة العالم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، وأقامت الجماهير المكسيكية احتفالات صاخبة في مكسيكو سيتي وموسكو على حد سواء ابتهاجًا بهذا الانتصار التاريخي.



فوز من نوع آخر للمكسيك





عرض مشجع مكسيكي يدعى خوسيه سالفيدار، على رفيقته باولينا هرنانديز الزواج وذلك أمام آلاف من المشجعين، في خضم الاحتفال بفوز منتخب بلاده على ألمانيا حاملة اللقب بهدف دون رد في كأس العالم بروسيا 2018، وقال سالفيدار: “قبل عامين أخبرتها، إما أن أبقى في المكسيك لأعرض عليك الزواج أو أن أذهب إلى روسيا لمتابعة المكسيك وهي تفوز بالمونديال، كان حدساً والآن أنا سعيد مع زوجتي المستقبلية”.

وكان الصحفي الموثوق عمر ألدانا الموجود في روسيا لتغطية الأحداث قد نشر فيديو لسالفيدار وهو يتقدم بالزواج لصديقته وسط احتفالات من المشجعين في منطقة الـ”الفان زون”، وفي نهاية اللقاء الذي أقيم في موسكو، توجه الزوجان إلى نصب ملاك الاستقلال ووسط آلاف المشجعين الذين تجمعوا للاحتفال بالفوز، جلس خوسيه على ركبته وعرض على باولينا الزواج ووافقت، وكان خوسيه وباولينا يرتديان قميص المنتخب وجذبا انتباه المشجعين المحتشدين لدى هتافهما “سنتزوج”.



النشيد الوطني.. دموع نجم بنما





أجهش مدافع منتخب بنما رامون توريس، الذي سجل هدف صعود منتخب بلاده لأول مرة لبطولة كأس العالم، في البكاء خلال سماع النشيد الوطني لدولته قبل مباراة الفريق الأولى في مونديال روسيا، أمام بلجيكا، أول أمس الإثنين، وقال توريس عقب اللقاء: “سماع النشيد الوطني في المونديال أمر مؤثر للغاية. لقد كنت متأثرًا جدًا، وتساقطت مني الدموع.. كنت سعيدًا بهذا الأمر”.

وخسرت بنما أمس مباراتها الأولى في بطولات كأس العالم، أمام المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة. وتلتقي بنما مع إنجلترا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، وتحول توريس قبل 8 أشهر إلى بطل كبير لكرة القدم في بنما، بعدما سجل في مرمى كوستاريكا بالدقائق الأخيرة الهدف الذي وضع بلاده في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.



رياضة في شوارع روسيا





شهد المونديال منذ بدايته ممارسة عدد من الجماهير التي وصلت إلى روسيا لمؤازرة منتخباتها للرياضات المفضلة لهم وخاصة كرة القدم، كما قامت تلك الجماهير بالغناء والرقص والتقاط الصور التذكارية أيضاً.



سيجار مارادونا





كسر الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قواعد وقوانين ملاعب كرة القدم في روسيا بمنع التدخين بها نسبة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتقطت عدسات المصورين الصحفيين صورة لمارادونا وهو يدخن “السيجار”، أثناء مشاهدته لمباراة منتخب الأرجنتين أمام أيسلندا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقام مارادونا بتقديم اعتذاره عما بدر منه، قائلاً إنه كان يومًا صعبًا للأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر، في أول ظهور للتانجو في كأس العالم، على حد تعبيره، وتابع: “كل شخص لديه طريقته في الشعور بالأشياء، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع وللاتحاد، دعونا ندعم شبابنا أكثر من أي وقت مضى”، وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بمنع التدخين في ملاعب مونديال 2018.

