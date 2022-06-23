تعرف على أبرز 5 موانئ ازدحاما بالحاويات في البحر المتوسط

رصدت شركة Container News المتخصصة في شئون النقل بالحاويات عالميا، أبرز 5 موانئ ازدحاما بالحاويات بمنطقة البحر المتوسط، والتي اعتبرتها الشركة من أهم المناطق التجارية الهامة على مستوى العالم لوقوع قوى اقتصادية ضخمه من ناحية، بالاضافة إلى وقوعها ضمن 3 قارات حيث يربط البحر المتوسط، قارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأوضحت شركة Container News قائمة بأكثر 5 موانئ للحاويات ازدحامًا في البحر الأبيض المتوسط ​، والذي اعتبرته بحرا شبه مغلق يحده أكثر من 20 دولة.

وجاء في المرتبة الأولى ميناء طنجة المتوسط ​، والذي يعد أهم الموانئ التابعة لدولة المغرب، حيث تداول قرابة 7 ملايين حاوية مكافئة خلال العام الماضي 2021، وأوضحت الشركة أن الميناء شهد نموا قدره 24% خلال العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية حقق ميناء فالنسيا بدولة إسبانيا معدلات تداول تصل الى 5.6 مليون حاوية مكافئة خلال العام الماضي 2021، وذلك بزيادة عن العام الأسبق بنحو 3.4% .

واحتل ميناء بيريوس، اليوناني المرتبة الثالثة وذلك بحجم تداول زاد عن 5.3 مليون حاوية مكافئة خلال العام 2021، وذلك بانخفاض قدره 2.2% حيث كان يحتل مرتبة متقدمة خلال العامين الماضيين بمنطقة شرف البحر المتوسط، وتقوم شركة كوسكو الصينية بتشغيل الميناء وفقا لعقد الشراء الذي تم خلال الأشهر الاخيرة بين دولتي اليونان والصين بشراء معظم أسهم الميناء .

وفي المرتبة الرابعة ميناء الجزيرة الخضراء، بإسبانيا والذي تداول قرابة 4.7 مليون حاوية مكافئة في عام 2021.. وذلك بالرغم من تحقيقه انخفاضا أيضا خلال العام الماضي بنسبة 6.1%، إلا أنه لا يزال أحد أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في البحر الأبيض المتوسط.

وفي المرتبة الخامسة ميناء برشلونة، الإسباني والذي قام بحجم تداول بلغ أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة في عام 2021 حيث حقق زيادة خلال العام الماضي بنسبة 19.4% .

يذكر أن موانئ الإسكندرية، والدخيلة وأبو قير بمحافظة الإسكندرية تعمل جميعها في نشاط البضائع العامة، وقريبا سيدخل ميناء أبو قير الخدمة بطاقة تصل إلى 2 مليون حاوية.. كما يتداول ميناء دمياط مليون حاوية سنويا، بالإضافة إلى ميناء غرب بورسعيد الذي يتداول قرابة 500 ألف حاوية سنويا، علاوة على ميناء شرق بورسعيد الذي يتداول ما يزيد عن 3 ملايين حاوية سنويا.