تعرف على أبرز ملامح قانون الإفلاس الجديد

استحداث الوساطة في المنازعات التجارية بدلاً من اللجوء للتقاضي تشكيل لجنة خبراء لاعادة الهيكلة للمتعثرين التعامل مع العقارات غير المسجلة لضمان حقوق الدائنين أحمد عاشور علمت "المال" من مصادر مطلعة أن مشروع قانون اعادة الهكيلة والصلح الواقي والافلاس، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، استحدث نظ

استحداث الوساطة في المنازعات التجارية بدلاً من اللجوء للتقاضي

تشكيل لجنة خبراء لاعادة الهيكلة للمتعثرين

التعامل مع العقارات غير المسجلة لضمان حقوق الدائنين

أحمد عاشور



علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مشروع قانون اعادة الهكيلة والصلح الواقي والافلاس، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، استحدث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بشأن علاقة عقدية وغير عقدية واقتراح الحلول المناسبة لها بدلاً من اقامة دعاوي قضائيى وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية.

ويتضمن مشروع القانون مساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال اعاة هيكلته لا بواسطة لجنة اعادة الهيكلة التي يتم اختيار اعضائها من جداول الخبراء المعد في كل محكمة اقتصادية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن القانون يحافظ علي مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز علي ما تبقي من امواله ووضعها تحت يد القضاء علي أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لادارة تلك الأموال بدلاً من فقدانها بالكامل في حالة المجين قانونيا.

ويضمن القانون تسهيل العقبات التي تقابل الدائنين في سبيل الحصول علي حقوقهم لاسيما اذا كانت ممتلكات المفلس عقارات في ذلك انتشار ظاهرةى عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة في مصر.

ووضع نصوصا تحكم عملية الافلاس وتسوية التعثر تتميز بسرعة والكفاءة بما يتماشي مع تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، باعتبار أن تلك الإجراءات من أهم المؤشرات التي يضعها البنك عند تصنيف الدول.

ويتضمن مشروع القانون تنسيط إجراءات ما بعد الافلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق احكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الافلاس التي أظهرت العديد من المستجدات الواقعية والاقتصادية مايقتضي ضرورة مراجعة شاملة لبعض الاحكام الجوهرية التي تضمنها.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اليوم أن القانون ه استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية، جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس، مقدمة شكرها للمجلس الموقر ولجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة فى سبيل إنهاء مشروع القانون.

وأشارت نصر إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب له إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظاً على حقوق غيره، وحفاظًا على السوق نفسه.

وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدرًا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، وسينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة تأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.