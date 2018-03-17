تعرف على أبرز ما جاء فى مؤتمر مرتضى منصور

على المصرى: كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن توقيع عبدالله السعيد لاعب الأهلي، على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، موجها الشكر لثلاثة أبطال على نجاحهم في إتمام الصفقة وأختراق القلعة الحمراء وضم أهم نجومه. وقام منصور خلال…

على المصرى:



كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن توقيع عبدالله السعيد لاعب الأهلي، على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، موجها الشكر لثلاثة أبطال على نجاحهم في إتمام الصفقة وأختراق القلعة الحمراء وضم أهم نجومه.

وقام منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالصالة المغطاة بنادي الزمالك، بعرض صورة عبدالله السعيد بالعقود بصحبة أحمد وأمير مرتضى منصور نجلي رئيس النادى، وإسماعيل يوسف عضو مجلس القلعة البيضاء، وسيد مرعي وكيل اللاعبين.

وأكد رئيس الزمالك، أن عقد السعيد سليم وقانوني، بعد أن قام اللاعب بالتوقيع على 4 نسخ وقام بالبصمة على العقود، وإن الشرط الجزائي في عقد السعيد ١٠٠ مليون دولار والزمالك متمسك بها وأقول للرئيس الشرفي للأهلي إن من يلعب مع الأسد يتحمل وعليك أن تتحمل الشرط الجزائي ١٠٠ مليون دولار، وقام منصور بعرض فيديو وصور تكشف توقيع السعيد وصحة موقف الزمالك في الصفقة .

ووضح منصور حقيقة دعم منصور البلوي رجل الأعمال السعودي، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية للزمالك، كما يردد البعض في الفترة الأخيرة،كاشفا إنه هو المحامي الخاص للبلوي، وحصل منه على 2 مليون جنيه ووقتها طالبت بمنحهم لخزينة النادي، وتابع: “أشكر تركي آل الشيخ على هديته المليون دولار، ولكني أطالبه اليوم برقم حسابه لإعادة المليون دولار، فالزمالك قوي ومحترم ولا نحتاج لدعمه وعندنا شرف وكرامة وكبرياء فكرامة مرتضى منصور من كرامة النادي”.

وتمسك رئيس الزمالك بحقوقه في الصفقة، والحصول على الشرط الجزائي البالغ 100 مليون ولار، كاشفا عن جلسة سيعقدها مع عدد من المسئولين خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك لحصول النادي على حقه في صفقة عبدالله السعيد، قائلا: “لو لم أحصل على حقي سأقوم بمؤتمر صحفي جديد السبت بعد القادم لكشف حقائق جديدة” .

واستنكر مرتضى منصور، الانتقادات الموجهة لهاني زادة عضو مجلس الإدارة، على الرغم من فدائيته في تحمل وضع أموال النادي بحسابه الخاص، وتابع: “الحساب الذي تم فتحه كان بعلم الجهة الإدارية، وهو حساب جاري لا فوائد به كما يدعي البعض، وهاني زادة بطل أن يتحمل هذه المسئولية، ويجب أن يتم تكريمه بدلا من الهجوم عليه” .

واستطرد رئيس النادي تصريحاته موجها حديثه للجهة الإدارية، مؤكداً أنها كما قامت بحبس موظفين بالجهة، كان من المفترض أيضا أن تحاسب أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة، لأنه كان موافقا على كل المحاضر الخاصة بفتح الحساب الشخصي لهاني زادة، والنادي قام بإرسال محضر مجلس الادارة إلى المديرية، ولم ترد ووفقا للائحة التي تنص أنه في حالة عدم الرد خلال 15 يوم يعتبر المديرية موافقة وهو ماتم تأكيدا على أن موقف النادي في هذا الشأن قانوني .

وعاد منصور ليشن هجوما على ممدوح عباس، كاشفا العديد من الخطايا التي ارتكبها مجلسه، والتي أهدرت على النادي مليار جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إنه تلقى خطابا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بإهدار ٢٥٠ مليون جنيه في صفقات أبرمها عباس مثل مندومو ومحمود سمير وعلاء كمال وخالد سعد وغيرهم .

وتابع: “الجهة الادارية أرسلت محاضر تفيد أنها لا علم لها بالعقود التي يطالب بها النادي وحصل بها على أحكام كما أن عباس وقع لنفسه على شيكات وهناك محضر يؤكد أنه سرق الختم والدفتر الخاصين بالنادي ليقوم بذلك”، وأضاف: “عباس حجز على أموال النادي في الاتحاد الإفريقي والشركة الراعية وجميع البنوك التي يتعامل معها النادي وجميع المحلات بسور النادي في 2015 كما حجز على باقي البنوك التي يتواجد بها حسابات واتحاد الاذاعة والتلفزيون واتحاد الكرة في 2016 ولا يزال يدمر النادي حتى الآن” .

وأكمل تصريحاته بهذا الشأن، قائلا: “المجلس الحالي تعاقد مع نجوم مثل كهربا ومصطفى فتحي وقام بتسويقهم بالملايين وكذلك الحال بالنسبة لمحمد عبدالشافي وعمر جابر وشيكابالا مشددا على أن هذا المجلس بالأرقام والملايين التي وفرها للنادي يجب أن يتم تكريمه بالشكل اللائق .

وعرض مرتضى منصور، محضر جرد فور استلامه النادي، والذي أوضح أن الخزينة كان بها 600 جنيه فقط، وكان المدربين لم يحصلوا على رواتبهم لأكثر من عام ونصف، وأوضح أن اللجنة المالية التي وصلت لإدارة شئون النادي المالية وجدوا بالخزينة 195مليون جنيه .

وأكد: “ممدوح عباس دمر النادي في وجوده ويدمره الأن ويكفي أن إيجار محلات النادي كانت ١٠٠٠ جنيه في السنة (فقط ألف جنيه في العام) وأهدر الكثير من حقوق النادي في لاعبين مثل أجوجو وغيره”، وأضاف: “المجلس الحالي أعاد تأجير المحلات ويحصل حاليا على ٥٤ ألف جنية في الشهر الواحد مشيرا إلى أن مجلس عباس حصل على قرض ٨ مليون جنيه ولم يفعل به أي شئ وهو ما يؤكد سفه المجلس برئاسة عباس، مؤكداً أن المجلس المحترم الحالي كسب ٨٦ قضية للمحلات بقيمة مليار جنية وكان قد خسرها عباس ومجلس من أول درجة بالتواطئ مع الشئون القانونية”.

وأختتم رئيس القلعة البيضاء، كلامه موضحا أن الزمالك قلعة كبيرة، ولم ولن تنكسر مهما حدث، مشيرا إلى أن النادي يتعرض لمؤامرة وضرب من أكثر من جهة إلا أن مجلس الإدارة يتصدى لكل ذلك، ويمتلك النادي 40 مليون مشجع في مصر و90 مليون في الوطن العربي لا أحد يستطيع كسره، فالقصة ليست في عبدالله السعيد أو غيره ولكن الزمالك يتعرض للضرب من أكثر من جهة، والزمالك ليس لديه مشكلة مع الدولة أو وزير الرياضة، ولكن الأزمة في من صدر هذه المشاكل في الفترة الأخيرة، والبعض يقود حملة ضد النادي بسبب النهضة التي حدثت بالنادي”.

