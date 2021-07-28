تعرف على أبرز مؤشرات قطاع التأمين خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021 (جراف)

شهدت تعويضات قطاع التأمين ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى منذ شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى، وسدد القطاع 9.3 مليار جنيه تعويضات خلال هذه الفترة مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 38.1% ، وكانت نسبة الارتفاع الأكبر فى التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة حيث سددت 4.9 مليار جنيه خلال الشوهر الأولى من العام الحالى 2021 مقارنة مع 3.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة ارتفاع 47.4%.

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات سوق التأمين المصرية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 2021 (المبلغ بالمليار جنيه).

19.8 مليار جنيه إجمالى أقساط قطاع التأمين

وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.4 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 29.1% .

الجراف التالى يبين تطور تعويضات شركات تأمين الممتلكات والمسسئوليات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى (المبلغ بالمليار جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور تعويضاتالتأمين بشركات تأمينات الحياة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجارى 2021 (المبلغ بالمليار جنيه).

ووفقا لتقرير شهر مايو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد بلغ إجمالى الأقساط التى حصلتها شركات التأمين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى 19.8 مليار جنيه، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 30.4% .

مؤشرات تأمينات الحياة والممتلكات خلال 5 شهور

وارتفعت الأقساط المحصلة من قبل شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى 8.7 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 39.4% .

الجراف التالى يوضح حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات المحصلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى (القيمة بالمليار جنيه). </iframe<p>وبلغت الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة 11.1 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى من شهر يناير وحتى شهر مايو الماضى مقارنة مع 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 24.1% .<p>الجراف التالى يوضح حجم الأقساط المحصلة من قبل شركات تأمينات الحياة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى (القيمة بالمليار جنيه). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/61014dfc7cbe7"></iframe<p>الجراف التالى يوضح تطور أقساط سوق التأمين خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضى (المبلغ بالمليار جنيه). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/61014e6001c6d">

وشهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى من شهر يناير وحتى شهر مايو ارتفاع الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 5.1 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 24.6% .