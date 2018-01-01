تعرف على أبرز لاعبي الألعاب الفردية المكرمين من السيسي

علي المصريسادت حالة من السعادة والارتياح بين لاعبي اﻷلعاب الفردية وذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح وسام الرياضة لعدد من أبطال الرياضة خلال تكريمهم في أول أيام العام الجديد 2018وعلى رأس المكرمين الرباع محمد إيهاب ولاعبة الاسكواش نور الشربيني ومجموعة من أبطال منافس

علي المصري

سادت حالة من السعادة والارتياح بين لاعبي اﻷلعاب الفردية وذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح وسام الرياضة لعدد من أبطال الرياضة خلال تكريمهم في أول أيام العام الجديد 2018

وعلى رأس المكرمين الرباع محمد إيهاب ولاعبة الاسكواش نور الشربيني ومجموعة من أبطال منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفاز إيهاب بلقب بطولة العالم لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الشهر الماضي وتوج بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 77 كيلوجراما، ليضيف إلى إنجازه في 2016 بعدما أصبح أول مصري يفوز بميدالية أوليمبية في رفع الأثقال منذ 1948، عندما نال برونزية في ريو دي جانيرو.

وأنهت الشربيني 2017 في صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش وتوجت بالعديد من الألقاب في العام المنقضي.

وشمل التكريم الرباعة سارة سمير الفائزة بذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في 2017 وصاحبة برونزية في أولمبياد ريو.

كما كرم السيسي الرباعة المعتزلة عبير عبد الرحمن التي نالت ميدالية برونزية وأخرى فضية بأثر رجعي عن مشاركتها في أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012 بسبب سقوط منافسات لها في اختبارات منشطات.

ومن رفع الأثقال أيضا تم تكريم شيماء خلف عن فوزها بفضية وبرونزية في بطولة العالم الأخيرة بجانب الرباع طارق يحيى.

ومن أبطال الإسكواش كرم محمد الشوربجي وشقيقه مروان وعلي فرج وكريم سامي بجانب رنيم الوليلي بطلة العالم.

وضمت قائمة المكرمين أبطال الكاراتيه ريم رمزي وسلمى نسيم وعبد الله هشام وأحمد رجب وشهد إيهاب والمصارع حسام حسن بجانب ياسر حفني وإسلام حامد وأحمد أنور من متسابقي الخماسي الحديث وندى حافظ بطلة المبارزة ورمضان درويش مصارع الجودو.

واحتفى بأبطال رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة شريف عثمان ومحمد الديب وطارق مصطفى وفاطمة محروس ورحاب أحمد وجيهان جلال وجيهان غريب ورندا تاج الدين إضافة إلى هاني السيد وآية أيمن من أبطال السباحة البارالمبية، وكرم السيسي عددا من المدربين في رياضات مختلفة.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية “أعرب الرئيس السيسي عن سعادته ببدء العام الجديد بالاحتفاء بهؤلاء الأبطال وبانجازاتهم بعد رفع اسم مصر في محافل دولية”.

وأضاف “كما عبر الرئيس عن تقديره للرياضيين الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على ميداليات مؤكدا أن المعيار الأهم هو الإخلاص في العمل وبذل أقصى جهد سعيا لتحقيق الإنجازات”.

