تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحي خلال 2020

تضمنت إرجاء سداد المديونيات، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى خلال عام 2020، وذلك لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

ورصدت “المال”، فى هذا التقرير أبرز قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع التى تمثلت فى:

إرجاء سداد كل المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.

إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر الحالي.

مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.

إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر الحالي.

السياحة المصرية

انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر الحالي.

الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو حتى 30 أبريل 2021.

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسبة 20% على الخدمات الارضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربع، اعتبارا من يونيو الماضي حتى 30 أبريل 2021.

إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكل المنشآت الفندقية والسياحية.

الموافقة على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.

السياحة

الموافقة على السماح لعدد 27 جنسية، إضافة إلى الـ 46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى.

الموافقة على منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول (سارية و مستخدمة من قبل) من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.