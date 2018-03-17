تعرف على أبرز قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

رحاب صبحى أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس الجمعة، برئاسة النقيب الدكتور حسين محمود خيرى. وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للاطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017…

رحاب صبحى

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس الجمعة، برئاسة النقيب الدكتور حسين محمود خيرى.

وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للاطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018

كما اعتبرت الجمعية العمومية المبالغ الخاصة بمديونية السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التى تسبق 2003 ديون معدومة واسقاطها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود فى تحصيلها



كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات “المحاسبون المهنيون العرب”وزيادة قيمة التعاقد 10%، واعتماد لائحة رعاية الاطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017، واعتماد لائحة النظام الاساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017 , واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018

واعلنت الجمعية العمومية عن تقديم كافة صور الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمود ناصر حيث أكد جميع الحاضرين أن ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ إليه جميع الأطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والادوية

واكدت الجمعية العمومية على ان مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الادوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع إحالة أى مشكلة تخص نقص مستلزمات والادوية لادارة المنشأة الطبية للتصرف فيها

ووافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الاطباء لإرسال شكاوى للنقابة تفيد بأى نقص فى المستلزمات الأساسية حتى تقوم النقابة بارسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له ويمكن الارسال على واتس اب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 او فاكس النقابة 027962751

وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض اقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة اصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها

ووافقت الجمعية على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع لاقرار بدل عدوى عادل واستكمال أى تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره

هذا بالاضافة إلى مواجهة أى محاولات تشويه أو تجاوزات إعلامية بغير حق تجاه الأطباء واتخاذ إجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط اسلوب عمل لجنة الاعلام لتصبح منبرا اعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة

ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الاطباء فى إقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة انشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية