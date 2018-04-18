ثقافة وفنون

تعرف على أبرز فعاليات الأجندة الثقافية الأربعاء

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية  الموعد الفاعلية
4:39 م, الأربعاء, 18 أبريل 18 4:39 م, الأربعاء, 18 أبريل 18

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سلوى عثمان

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية

 الموعد

الفاعلية

المكان

7 مساءا

حفل إطلاق ومناقشة رواية “وطن محمول” للكاتبة الألمانية جيني ايربينيك وترجمة الدكتور صلاح هلال ، ويناقش العمل الدكتورة هبة شريف ، والكاتب عزت القمحاوي.

معهد جوتة بالدقي

7 مساءا

الفنان مصطفي الرزاز يفتتح معرضه التشكيلي الجديد حول الصيد والنوبة والفروسية

قاعة بيكاسو بالزمالك

7 مساءا

حفل إطلاق كتاب “أساطير السفر السبعة” للرحالة والكاتبة شيرين عادل

مكتبة ” ألف ” الميرغني

6 مساءا

مناقشة حول الرؤي و المفاهيم لمضمون الفيلم السينمائى Brooklyn

مركز ” ونس ” الثقافي بمصر الجديدة

5 مساءا

ندوة عامة حول كتاب “الفن الجميل” مع كاريمان حرك

المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

8 مساءا

أوبرا “عايدة”  لفرقة أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية  

8 مساءا

اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بمشاركة الصوليست نسمة عبد العزيز، وقيادة محمد سعد باشا

مسرح سيد درويش بالاسكندرية

8 مساءا

تعرض مسرحية “محاكمة واد من جنوه” إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة

مسرح دمنهور

7.30 مساءا

فرقة ” الخان ” تقدم مجموعة من الأغنيات العربية التراثية

قاعة الحكمة بساقية الصاوي

7 مساءا

تقدم مسرحية “سلم نفسك” نتاج ورشة استديو الممثل ، صياغة و اخراج / خالد جلال

مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا

7.30 مساءا

فرقة ” التنورة التراثية            ” تقدم حفلا راقصا جديدا

مركز إبداع وكالة الغورى  

 

 

  

 

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