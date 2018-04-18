تعرف على أبرز فعاليات الأجندة الثقافية الأربعاء

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 18 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفاعلية
المكان
7 مساءا
حفل إطلاق ومناقشة رواية “وطن محمول” للكاتبة الألمانية جيني ايربينيك وترجمة الدكتور صلاح هلال ، ويناقش العمل الدكتورة هبة شريف ، والكاتب عزت القمحاوي.
معهد جوتة بالدقي
7 مساءا
الفنان مصطفي الرزاز يفتتح معرضه التشكيلي الجديد حول الصيد والنوبة والفروسية
قاعة بيكاسو بالزمالك
7 مساءا
حفل إطلاق كتاب “أساطير السفر السبعة” للرحالة والكاتبة شيرين عادل
مكتبة ” ألف ” الميرغني
6 مساءا
مناقشة حول الرؤي و المفاهيم لمضمون الفيلم السينمائى Brooklyn
مركز ” ونس ” الثقافي بمصر الجديدة
5 مساءا
ندوة عامة حول كتاب “الفن الجميل” مع كاريمان حرك
المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
أوبرا “عايدة” لفرقة أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بمشاركة الصوليست نسمة عبد العزيز، وقيادة محمد سعد باشا
مسرح سيد درويش بالاسكندرية
8 مساءا
تعرض مسرحية “محاكمة واد من جنوه” إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة
مسرح دمنهور
7.30 مساءا
فرقة ” الخان ” تقدم مجموعة من الأغنيات العربية التراثية
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
7 مساءا
تقدم مسرحية “سلم نفسك” نتاج ورشة استديو الممثل ، صياغة و اخراج / خالد جلال
مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا
7.30 مساءا
فرقة ” التنورة التراثية ” تقدم حفلا راقصا جديدا
مركز إبداع وكالة الغورى