تعرف على أبرز فعاليات الأجندة الثقافية الأربعاء

المكان

حفل إطلاق ومناقشة رواية “وطن محمول” للكاتبة الألمانية جيني ايربينيك وترجمة الدكتور صلاح هلال ، ويناقش العمل الدكتورة هبة شريف ، والكاتب عزت القمحاوي.

الفنان مصطفي الرزاز يفتتح معرضه التشكيلي الجديد حول الصيد والنوبة والفروسية

مكتبة ” ألف ” الميرغني

مناقشة حول الرؤي و المفاهيم لمضمون الفيلم السينمائى Brooklyn

5 مساءا

ندوة عامة حول كتاب “الفن الجميل” مع كاريمان حرك