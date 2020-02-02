عقـــارات

تعرف على أبرز توصيات مؤتمر التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة

وأكد هاني العوضي علي ضرورة تعديل شروط البناء والمواصفات القياسية لمواد البناء بما يتناسب مع الاستدامة العالمية
سحر نصر 10:54 م, الأحد, 2 فبراير 20 10:54 م, الأحد, 2 فبراير 20

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قال هاني العوضي، مهندس معماري، إنشاء جهة علمية توضح معنى الاستدامة الحقيقي للاستشاريين والمطورين العقاريين أبرز التوصيات مؤتمر التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة، للارتقاء بمستوى القطاع، وتحقيق التنمية الكاملة المستهدفة.

وأكد العوضي هامش المائدة المستديرة التي جاءت تحت عنوان التنمية المستدامة، وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة على ضرورة إنشاء مدن صناعية ببنية تحتية بمفهوم البناء والتنمية المستدامة.

ضرورة تعديل شروط البناء بما يتناسب مع التنمية المستدامة

وأشار إلي أهمية تعديل شروط البناء والمواصفات القياسية لمواد البناء بما يتناسب مع الاستدامة العالمية ، دون إضافة أعباء مالية كبيرة على الميزانية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان دور الدولة والشركات في توصيل فكر التنمية المستدامة وتسويقه للعملاء ومستقبل الطاقة المستدامة في المشروعات العقارية في ظل تغير أسعار الألواح الشمسية، وكيف توازن الشركات العقارية والمصممين بين تحقيق فكر الطاقة المستدامة في المشروعات دون إضافة أعباء مالية كبيرة على الميزانية.

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بقلم سحر نصر

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