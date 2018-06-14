تعرف على أبرز تصريحات وزير المالية الجديد

مها أبوودن ننشر فيما يلى أبرز التصريحات السابقة التى أدلى بها وزير المالية الجديد، الدكتور محمد معيط، خاصة لـ"المال". وأدى وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية، وقبلها كان يشغل حتى صباح اليوم منصب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. ** أعظم



مها أبوودن

ننشر فيما يلى أبرز التصريحات السابقة التى أدلى بها وزير المالية الجديد، الدكتور محمد معيط، خاصة لـ”المال”.

وأدى وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية، وقبلها كان يشغل حتى صباح اليوم منصب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.



** أعظم إنجاز





من أبرز تصريحاته السابقة لـ”المال”، تأكيد معيط أن اكتمال شبكة المالية الحكومية المميكنة من أعظم الانجازات التى قامت بها وزارة المالية ، لاسيما بعد الجهد المبذول طيلة سنوات عديدة للوصول الى اكتمال الشبكة .

ومن أبرز تصريحاته أيضا أن كل دولار زيادة فى أسعار الوقود تكبد الخزانة العامة للدولة ٤ مليار جنيه زيادة فى العجز الكلى .

ومن أبرز تصريحاته، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ، ان الدولة ستتحمل اشتراكات التأمين عن الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وعددهم ١٢ مليون مشترك .

ومعيط هو صاحب الفضل الأول فى صياغة قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيم تطبيقه مطلع يوليو المقبل .

خاض معيط عددا من المعارك ذات البعد الاجتماعى ، أبرزها معركة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى نحو ٤٠٠ جنيه ، فضلا عن المعركة الكبيرة ذات البعد الاقتصادى والخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة ، حيث تبنى وجهة نظر كانت معاكسة للتيار الغالب وقتها منذ بضعة أشهر بضرورة ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة ، فقد ناهض وجهة النظر تلك بهدف الحفاظ على هوية تلك الحسابات والصناديق

و طالب وقتها بتوريد 20٪ من إيراداتها للخزانة وترك الباقى لخصوصية الصرف نظرا للطبيعة الخاصة لها خصوصا تلك الصناديق ذات الطبيعة والبعد الاجتماعى مثل صناديق التعليم والصحة .

معيط خاض معارك إنسانية انتصر خلالها لاصحاب المعاشات ، وقت أن كان متوليا منصب نائب ورئيس الهيئة القومية للتأمينات رغم المظاهرات التى خاضها أصحاب المعاشات ضده، أو ضد منصبه عام 2008و2010. ٠ .

وقدر معيط حجم الفجوة التمويلية نهاية العام الماضى بنحو 30مليار دولار ،