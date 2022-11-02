تعرف على أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

تعرض “المال” أبرز تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تم خلاله عرض تقرير مهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة.

ومن أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على حزمة الحماية الاجتماعية وإقرارها دوالبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري.

الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري.

تكليفات من رئيس الجمهورية بالتوسع في توزيع “كراتين” السلع الغذائية بأسعار مُدعمة للمواطنين.

قرارات المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية أحدثت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

تكليفات من الرئيس بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي.

القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام. هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

التوسع في إنشاء المنافذ التي تعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة.

تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع.

الحكومة تتابع كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.