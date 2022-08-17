تعرف على أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية. كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

تم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، على أن تستمر ولايته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية. وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وكان يشغل رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.

وكشفت مصادر مطلعة للمال “، أن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور ” حسن عبد الله حسن عبد الله الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي وهو الأقرب لتولي المنصب ، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي وهالة السعيد وزيرة التخطيط.

السيرة الذاتية لحسن عبد الله

شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “البنك العربي الإفريقي الدولي”، ورئيس مجلس إدارة “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في هونج كونج والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر”.

كما كان عضو مجلس إدارة كل من “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في باريس، و”الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة”، و”المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة”، و”البنك المركزي المصري”، وشركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، وشركة تعبئة “كوكا كولا مصر”، وشركة “انديفور مصر”، وشركة “المصرية للاتصالات”.

كما شغل عضوية هيئة التدريس في “الجامعة الأميركية في القاهرة”، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في القاهرة”.

السيرة الذاتية لهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي

في أكتوبر 2007 في إطار برنامج إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي كوكيل محافظ مساعد مشرفاً على الرقابة المكتبية بالرقابة والإشراف على البنوك والتي تتولى مراقبة أداء واستقرار البنوك العاملة بالجهاز المصرفي وتحليل نقاط الضعف والقوة بها تحوطاً للمخاطر أو أي تهديدات لضمان استقرارها ومراكزها المالية.

وفي 14 أبريل 2008 تم تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري في إطار خطة تفعيل إعادة هيكلة وإصلاح البنك حيث تولى عدة ملفات أهمها تسويات المديونيات المتعثرة، كما أشرف على إعادة هيكلة وتفعيل قطاعات المخاطر ما بين مخاطر الائتمان والعمليات وسوق أسعار الصرف والعائد والسيولة من خلال مجموعة مختارة من الكفاءات لضمان جودة المحفظة وإجراءات العمل.

وتولى المتابعة والإشراف على قطاع العمليات المصرفية حيث تمكن بالاستعانة بالخبرات والكفاءات بالبنك من تحقيق مردود إيجابي على تطوير خدمات البنك وخدمة عملائه، وواكب ذلك إشرافه على فريق عمل متميز لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بالبنك مما أحدث طفرة في استجابة واستقرار الأنظمة والانتقال إلى بيئة عمل جديدة بالأجهزة والبرمجيات قادرة على استيعاب المشروعات القومية وخطط النمو المستهدفة للبنك بالسوق المصرفي وأصبح التطوير وإعادة هندسة إجراءات العمل ثقافة راسخة في بيئة العمل لمواكبة أحدث المتغيرات في مجال العمل المصرفي.

وفي فبراير 2013 تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 7/8/2013 بتكليفه بمنصب رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي المصري وتم اختياره في 31 مارس 2014 كنائب لرئيس اتحاد بنوك مصر بالإضافة إلى شغله مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات.

وخلال فترة توليه رئاسة البنك الأهلي المصري وصل إجمالي الميزانية إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 633 مليار جنيه في يونيو 2013، كما تجاوز إجمالي الودائع تريليون وثلاثمائة مليار جنيهاً في ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 313 مليار جنيه في يونيو 2013.

السيرة الذاتية لطارق فايد رئيس

ويمتلك طارق فايد خبرة مصرفية تزيد عن 30 عاماً فى القطاع المصرفى حيث عمل بالعديد من المؤسسات العالمية و المحلية داخل مصر و خارجها.

وانضم فايد إلى البنك المركزى المصرى عام 2008 فى إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفى وتولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءا أساسيا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى.

وشارك فايد خلال تلك الفترة فى إعداد العديد من التعليمات الرقابية التى ساهمت بشكل كبير فى الحد من المخاطر التى تعرض لها القطاع المصرفى وكذلك تطبيق مقررات بازل 3، كما قام بالعمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالى لجمهورية مصر العربية عام 2016 .

وقام طارق فايد بتمثيل البنك المركزى المصرى فى العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية مثل: برنامج تمويل التجارة العربية، فريق عمل الاستقرار المالى بصندوق النقد العربي، بنك PTA)) الزراع التمويلى لمجموعة الكوميسا، اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) كما شارك فى مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وشغل طارق فايد منصب عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة فى كل من شركة الاستعلام الإئتمانى (ISCORE) وبنك المصرف العربى الدولى وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء وعضو للجنة القومية لاسترداد الأموال، شغل طارق فايد سابقاً عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر وبنك المصرف المتحد والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، كما حاضر فى العديد من الندوات والمؤتمرات المقامة بالمعهد المصرفى المصرى و جهات أخرى.

السيرة الذاتية لهالة السعيد

هالة السعيد المرشحة لتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلفاً للدكتور أشرف العربى، الذى ترك الوزارة ليشغل مقعد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال التغير الوزارى.

وشغلت هالة السعيد منصب عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وهى من مواليد مايو 1957، بمحافظة الدقهلية، وهى ابنه لوزير الكهرباء والسد العالى عام 1970 المهندس حلمى السعيد، وحصلت السعيد على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1989.