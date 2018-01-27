تعرف على أبرز السيارات المعفاة من الجمارك

أحمد عوض
رصدت “المال” قائمة أبرز 9 طرازات معفاة من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد؛ وتتضمنت القائمة سيارات هي: “نيسان قشقاي، رينو كادجار – كابتشر – لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، تويوتا c-hr، وسيات – ليون، وفولكس فاجن – جولف.
ووفقا لتطبيق اتفاقية الشراكة اﻷوروربية على السيارات؛ إذ بموجبها تم إعفاء الشرائح الأقل من 1300 سي سي، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد – على طرازات “نيسان قشقاي، وسيات ليون، وفولكس فاجن جولف، ورينو كابتشر”.
وطبقا لنص اتفاقيات أغادير وتركيا؛ أعفت كل من سيارات “رينو لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، وتويوتا C-HR”، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد، على أن يتم تحصيل رسم التنمية وضريبتي الجدول والقيمة المضافة فقط عن تلك الفئات.
ويوضح الجدول التالي، قائمة بأبرز الطرازات المعافأة من الرسوم الجمركية:
العلامة
الطراز
اﻷتفاقية
رينو
لوجان
أغادير
سانديرو
أغادير
سانديرو ستيب واي
أغادير
كابتشر
الشراكة اﻷوروبية
كادجار
الشراكة اﻷوروربية
نيسان
قشقاي
الشراكة اﻷوروبية
تويوتا
C-HR
تركيا
فولكس فاجن
جولف
الشراكة اﻷوروبية
سيات
ليون
الشراكة اﻷوروبية
إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك