سيــارات

تعرف على أبرز السيارات المعفاة من الجمارك

أحمد عوضرصدت "المال" قائمة أبرز 9 طرازات معفاة من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد؛ وتتضمنت القائمة سيارات هي: "نيسان قشقاي، رينو كادجار - كابتشر - لوجان - سانديرو - سانديرو ستيب واي، تويوتا c-hr، وسيات - ليون، وفولكس فاجن - جولف.ووفقا لتطبيق اتفاقية الشراكة اﻷوروربية على السيارات؛ إذ بموجبها
6:47 م, السبت, 27 يناير 18 6:47 م, السبت, 27 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عوض

رصدت “المال” قائمة أبرز 9 طرازات معفاة من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد؛ وتتضمنت القائمة سيارات هي: “نيسان قشقاي، رينو كادجار – كابتشر – لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، تويوتا c-hr، وسيات – ليون، وفولكس فاجن – جولف.

ووفقا لتطبيق اتفاقية الشراكة اﻷوروربية على السيارات؛ إذ بموجبها تم إعفاء الشرائح الأقل من 1300 سي سي، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد – على طرازات “نيسان قشقاي، وسيات ليون، وفولكس فاجن جولف، ورينو كابتشر”.

وطبقا لنص اتفاقيات أغادير وتركيا؛ أعفت كل من سيارات “رينو لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، وتويوتا C-HR”، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد، على أن يتم تحصيل رسم التنمية وضريبتي الجدول والقيمة المضافة فقط عن تلك الفئات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة بأبرز الطرازات المعافأة من الرسوم الجمركية:

العلامة

الطراز

اﻷتفاقية

رينو

لوجان

أغادير

سانديرو

أغادير

سانديرو ستيب واي

أغادير

كابتشر

الشراكة اﻷوروبية

كادجار

الشراكة اﻷوروربية

نيسان

قشقاي

الشراكة اﻷوروبية

تويوتا

C-HR

تركيا

فولكس فاجن

جولف

الشراكة اﻷوروبية

سيات

ليون

الشراكة اﻷوروبية

     إعداد – المال                                             المصدر: مصلحة الجمارك

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً