تعرف على أبرز السيارات المعفاة من الجمارك

أحمد عوضرصدت "المال" قائمة أبرز 9 طرازات معفاة من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد؛ وتتضمنت القائمة سيارات هي: "نيسان قشقاي، رينو كادجار - كابتشر - لوجان - سانديرو - سانديرو ستيب واي، تويوتا c-hr، وسيات - ليون، وفولكس فاجن - جولف.ووفقا لتطبيق اتفاقية الشراكة اﻷوروربية على السيارات؛ إذ بموجبها

أحمد عوض

رصدت “المال” قائمة أبرز 9 طرازات معفاة من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد؛ وتتضمنت القائمة سيارات هي: “نيسان قشقاي، رينو كادجار – كابتشر – لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، تويوتا c-hr، وسيات – ليون، وفولكس فاجن – جولف.

ووفقا لتطبيق اتفاقية الشراكة اﻷوروربية على السيارات؛ إذ بموجبها تم إعفاء الشرائح الأقل من 1300 سي سي، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد – على طرازات “نيسان قشقاي، وسيات ليون، وفولكس فاجن جولف، ورينو كابتشر”.

وطبقا لنص اتفاقيات أغادير وتركيا؛ أعفت كل من سيارات “رينو لوجان – سانديرو – سانديرو ستيب واي، وتويوتا C-HR”، من تحصيل الرسوم الجمركية لضريبة الوارد، على أن يتم تحصيل رسم التنمية وضريبتي الجدول والقيمة المضافة فقط عن تلك الفئات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة بأبرز الطرازات المعافأة من الرسوم الجمركية:





العلامة الطراز اﻷتفاقية رينو لوجان أغادير سانديرو أغادير سانديرو ستيب واي أغادير كابتشر الشراكة اﻷوروبية كادجار الشراكة اﻷوروربية نيسان قشقاي الشراكة اﻷوروبية تويوتا C-HR تركيا فولكس فاجن جولف الشراكة اﻷوروبية سيات ليون الشراكة اﻷوروبية

إعداد – المال المصدر: مصلحة الجمارك

