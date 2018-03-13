تعرف على أبرز أعمال المطابع الأميرية خلال 2017

عماد فوزى: تزويد المطابع الأميرية بأحدث المعدات الرقمية.. وجار التعاقد على ماكينات لمطبوعات المكفوفين محمد ريحان قال المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، إن الهيئة حققت عددًا من الإنجازات خلال العام الماضى تضمنت توقيع بروتوكول تعاون…

عماد فوزى: تزويد المطابع الأميرية بأحدث المعدات الرقمية.. وجار التعاقد على ماكينات لمطبوعات المكفوفين

محمد ريحان

قال المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، إن الهيئة حققت عددًا من الإنجازات خلال العام الماضى تضمنت توقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لطباعة الكتب التعليمية لكافة المراحل الدراسية وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة لتنفيذ مطبوعات المركز، بالإضافة إلى تطوير البوابة الإلكترونية للهيئة فى إطار بروتوكول تم توقيعه بين وزارتى التجارة والصناعة والاتصالات لتقديم خدمات متطورة من خلال البوابة الإلكترونية وفق جدول زمنى يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى شملت الصفحات الرئيسية وأخبار الهيئة وخدمة النشر فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وبيع منتجات الهيئة والمرحلة الثانية تشمل خدمة الاشتراك بالجريدة الرسمية وخدمة الأرشيف للجريدة الرسمية والوقائع المصرية.

“جاء ذلك خلال فعاليات احتفال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية اليوم، بمرور 60 عاماً على إصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية وتدشين أحدث ماكينتين للطباعة الرقمية.



وأوضح فوزى أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على مواردها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هالك الأوراق الضخم الذى يتم إنتاجه يومياً بالهيئة فقد تم توقيع بروتوكولى تعاون الأول مع شركة الورق الأهلية لتصنيع الورق يستهدف إعادة تدوير القصاصة الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للهيئة وتوفير الورق للهيئة بأسعار مناسبة والثانى مع الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” لتصنيع الورق بإعادة تدوير الدشت الناتج عن الأنشطة التشغيلية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتركيب محطة طاقة شمسية بقوة 50 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للهيئة لمسايرة التطور العالمى فى مجال الطباعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية إلى أن دور الهيئة لم يقتصر على الطباعة فقط بل امتد ليشمل العمل فى مجال البحث والتطوير حيث تم التعاون مع شركة العبور للبويات “باكين” لإنتاج حبر حرارى وحبر مؤمن يتم الكشف عنه بالأشعة فوق البنفسجية لاستخدامه فى المطبوعات الحكومية ذات القيمة وجارى الإعداد لتوقيع بروتوكول التعاون مع الشركة لإنتاج وتوزيع الأحبار.

وأضاف أنه تم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية وجار التعاقد على ماكينات طباعة لإنتاج كل مطبوعات المكفوفين بطريقة “برايل” بالإضافة إلى إعداد دراسات إدخال منتجات جديدة وزيادة مساهمة الهيئة فى تطوير صناعة الطباعة بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف، مؤكداً أهمية دورها فى رفع مستوى الأمن القومى لمصر من خلال طباعة كتب وزارة التربية والتعليم والمطبوعات ذات القيمة المؤمنة وباقى كل المطبوعات الحكومية.

يذكر أن الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن هيئة المطابع الاميرية تم إصدارها عام 1958 لنشر القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإحكام المحكمة الدستورية العليا أسبوعياً، وأصبحت جريدة الوقائع الرسمية ملحق للجريدة الرسمية وتصدر يوميا وتنشر بها قرارات الوزارات والمحافظين والهيئات والاعلانات الخاصة بالمناقصات والبيع والتأجير والمحجوزات.