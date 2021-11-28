لايف

تعرف على أبرز أعراض متحور كورونا «أوميكرون»

بحسب ما ذكرته رئيس الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا للرصد الأولي.
أيمن عزام 8:20 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 8:20 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدثت رئيسة الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا، الدكتورة، أنجيليك كوتزي، عن أبرز أعراض أوميكرون ، قائلة إنه يتسبب في إرهاق شديد ولا يتسبب في فقدان حاسة الشم أو التذوق .

أعراض أوميكرون

 وبخصوص الأعراض الرئيسية الأولى لإصابة الشخص بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد، قالت كوتزي خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد بأن الذين تعرضوا للإصابة يعانون من إرهاق شديد، وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

اقرأ أيضا  ضبط موظف حي بالقاهرة لتقاضيه رشوة مقابل التصالح في مخالفات البناء

وأضافت الدكتورة كوتزي بأن ارتفاع معدل نبض القلب، كان ضمن الأعراض التي تم رصدها في المصابون بمتحور أوميكرون الجديد، وأن لا أحد منهم فقد حاسة الشم أو التذوق، وبالتالي، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق ليس ضمن أعراض متحور أوميكرون الجديد.

وذكرت رئيسة الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا بأن المصابين بمتحور أوميكرون الجديد كانوا في الغالب من الرجال الذين شعروا بالتعب والإرهاق الشديد للغاية، معربة عن قلقها من إمكانية أن يتعرض كبار السن لخطر أكبر في حال إصابتهم بمتحور أوميكرون الجديد.

اقرأ أيضا  تحويلات مرورية لتنفيذ إنشاءات بمحور أبوزيد خضر بالقاهرة.. تعرف عليها

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت سابقا أن  متحور أوميكرون الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا يحتاجه فهمه إلى أسابيع عدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم يتم رصد المتحور الجديد «أوميكرون» في مصر حتى الآن (فيديو)

محمد مجدي 7:50 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

محافظ الجيزة يطالب بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شارع مستشفى الصدر

محمود محسن 7:49 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح فايزر

صفية حمدي 7:30 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

السيسي يطلع علي برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

هاني جميعي 6:57 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يشهدان توقيع بروتوكول لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بقرى الفيوم (صور)

سلوى عثمان 5:51 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا الاثنين.. ارتفاع 3 درجات في الحرارة وشبورة

دعاء محمود 5:23 م, الأحد, 28 نوفمبر 21