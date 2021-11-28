تعرف على أبرز أعراض متحور كورونا «أوميكرون»

بحسب ما ذكرته رئيس الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا للرصد الأولي.

تحدثت رئيسة الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا، الدكتورة، أنجيليك كوتزي، عن أبرز أعراض أوميكرون ، قائلة إنه يتسبب في إرهاق شديد ولا يتسبب في فقدان حاسة الشم أو التذوق .

أعراض أوميكرون

وبخصوص الأعراض الرئيسية الأولى لإصابة الشخص بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد، قالت كوتزي خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد بأن الذين تعرضوا للإصابة يعانون من إرهاق شديد، وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

وأضافت الدكتورة كوتزي بأن ارتفاع معدل نبض القلب، كان ضمن الأعراض التي تم رصدها في المصابون بمتحور أوميكرون الجديد، وأن لا أحد منهم فقد حاسة الشم أو التذوق، وبالتالي، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق ليس ضمن أعراض متحور أوميكرون الجديد.

وذكرت رئيسة الجمعية الطبية في جمهورية جنوب إفريقيا بأن المصابين بمتحور أوميكرون الجديد كانوا في الغالب من الرجال الذين شعروا بالتعب والإرهاق الشديد للغاية، معربة عن قلقها من إمكانية أن يتعرض كبار السن لخطر أكبر في حال إصابتهم بمتحور أوميكرون الجديد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت سابقا أن متحور أوميكرون الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا يحتاجه فهمه إلى أسابيع عدة.