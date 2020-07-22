تعرف على أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-7-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم مع أبرز الإفصاحات المعلنة من الشركات

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “EGX30” بنسبة 0.93% إلى 10495 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.27% إلى 1494 نقطة، كما صعد “EGX100” بنسبة 0.92% عند 2287 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 0.08% إلى 1779 نقطة، بينما هبط “EGX30 Capped” بنسبة 0.51% عند 12183 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 887 مليون جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 86 من إجمالى 176، بينما هبط 63، وبقي 27 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى للبورصة إلى 576.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بانخفاض قدره 1.8 مليار، مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار غدٍ الخميس إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.



أخبار البورصة المصرية اليوم : بايونيرز تحصل على موافقة لإدراج أسهم زيادة رأسمالها

وتضمنت أبرز أخبار البورصة المصرية، اليوم، إعلان شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية موافقة لجنة القيد على إدراج زيادة رأسمالها على قاعدة البيانات.

وحددت لجنة القيد موعد الأحد المقبل 26 يوليو لإدراج أسهم الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة لتصبح 1.05 مليار سهم.

وتبلغ قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 433 مليون جنيه تُرحّل لحساب الاحتياطى.

وتسدد الزيادة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتى نشأت نتيجة صفقة بادلة الأسهم دون الخيار النقدى، والتى تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.

أخبار البورصة المصرية : راية تحصل على رخصة تمويل استهلاكى

«راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

كما تضمنت أبرز أخبار البورصة المصرية إعلان شركة راية القابضة للاستثمارات المالية حصول إحدى شركاتها التابعة على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.

وقالت راية القابضة إن شركة راية للإلكترونيات حصلت على الرخصة من الرقابة المالية.

وقيدت الشركة بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية بسجل الهيئة فى النشاط المذكور برقم “3”، وفق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.

القابضة الكويتية تشترى 402 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية

الشركة القابضة المصرية الكويتية

وأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية شراء 402 ألف سهم خزينة جديد، لدعم سعر الورقة المالية فى البورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية، مطلع مارس الماضى، على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار.

وكلفت الشركة فاروس لتداول الأوراق المالية لتولّي مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها؛ التزامًا بالقوانين المنظمة.

ونفذت القابضة الكويتية، الخميس الماضى، عملية شراء لنحو 168 ألف سهم خزينة.

بورتو جروب تفصح عن ارتفاع حصة أسماك بشراء 14.9 مليون سهم

وشملت أخبار البورصة المصرية إعلان مجموعة بورتو جروب القابضة شراء شركة أسماك الإماراتية نحو 14.9 مليون سهم من أسهمها.

وقالت بورتو جروب إن نسبة مساهمة شركة أسماك فى رأسمال المجموعة ارتفع بعد العملية من 4.46% إلى 5.95%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.57 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتفاع شركة أسماك بالمساهم الأكبر حاليًّا فى الشركة، عبد السلام مسعود عبد الكريم الذى يستحوذ على 14% من الأسهم تقريبًا.

ويبلغ رأسمال المجموعة 601 مليون جنيه، موزعًا على مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 0.60 جنيه للسهم.