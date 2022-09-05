تعرف على آخر موعد للتقديم في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضوء استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي COP27، عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة كافة التطورات بمحافظة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية علي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

وأشار المحافظ أن آخر موعد للتقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 7 سبتمبر 2022، مشددا على تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني https://www.sgg.eg .



وأوضح أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.



كما أكد المحافظ على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دوراً ملموس في إنجاح المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة الطاقة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودكتورة ماجدة الشاذلي ممثل المجلس القومي للمرأة، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، ودكتور أيمن عبد المنعم مدير معهد بحوث الشواطىء و المركز القومي لبحوث المياه وزارة الموارد المائية والري، ودكتور عبير السحرتي معهد علوم البحار والمصايد، والدكتورة هناء علي راغب عن جامعة فاروس، وممثلي وزارة الإتصالات، وممثلي المجتمع المدني.