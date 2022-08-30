تعرف على آخر موعد لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

يقوم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل وذلك عبر مواقع البحث الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، حيث كان من المقرر أن تنتهي مهلة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل اليوم 30 أغسطس 2022.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهًا وزاريًا الأسبوع الجاري، يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الموبايل علي بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال المصيلحي إن ‏التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية ، ونص القرار في المادة الثانية على استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.

وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم التمويني من خلال تسجيل رقم الموبايل علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

حيث إن تسجيل رقم الموبايل سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له علي الهاتف المحمول.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة، بالإضافة إلى موقعي ( ‏دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الموبايل علي بطاقة الدعم.

وقال كمال إن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة.

وأضاف كمال أنه تم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل لهم على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.