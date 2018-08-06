تعرف على آخر مستجدات أعمال بناء مسجد الفتاح العليم والبرلمان الجديد

المال- خاص

تفقد اللواء حسن عبد الشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين واللواء عماد سعفان مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الاثنين مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد ومناقشة بنود الأعمال المتبقية والتنسيق مع المسئولين عن الاعمال المختلفة لضمان سرعة الإنجاز.

ورافقهم خلال الزيارة المهندسين سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأحمد عباس عضو مجلس الإدارة وعدد من رؤساء القطاعات والأفرع والإدارات المشاركة.

ويتكون مشروع المسجدن من بدروم وأرضى ويتسع لأكثر من 12 ألف مصلى وله 6 مداخل ومدخل جانبى لمصلى السيدات وعدد (2) ميضة للرجال وعدد (2) ميضة للنساء ودار تحفيظ قرآن ومستوصف ويضم عدد 4 مآذن وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وإرتفاع 28م و عدد 4 قباب ثانوية.

عقب ذلك قام المهندس محسن صلاح يرافقه المهندسين سيد فاروق وأحمد عباس بتفقد مشروع البرلمان الذى يتكون من مبنى رئيسى يحتوى على قاعة تسع 1000 نائب وسيتم تشطيبه وتجهيزه على أعلى مستوى من المبانى الحكومية الحديثة

ويتكون من بدروم + أرضى + ثمانية أدوار متكررة + قبة بقطر 50م وجراج يسع 1500 سيارة ومبانى خدمية (مسجد يسع 300 مصل – مستشفى 50 سريراً – مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسة – 8 مداخل – نافورة أمامية ).