تعرف على آخر قضايا فريد الديب محامي القرن قبل وفاته

أعلن منذ قليل وفاة فريد الديب المحامى المعروف بمحامي القرن بعد معاناة مع المرض عن عمر 79 عاما

يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء فى عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى.

فريد الديب

وبعد وفاة فريد الديب أعلنت اسرته تشييع جثمانه من مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة بعد صلاة الظهر، وسيدفن بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وتقدم فريد الديب منذ ايام بمذكرة الطعن على الحكم الصادر من المحكمة بالإعدام على المتهم محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف.

عرف عن فريد الديب المحامي أنه الأكثر جدلًا خلال فترة عمله بمهنة المحاماة، بعد استبعاده من النيابة العامة، فيما يعرف بـ«مذبحة القضاة» عام 1969، ثم انطلق بعدها فريد الديب في رحلته مع المحاماة.

وعلى مدار تاريخه تولى الديب الدفاع عن عدد من القضايا الأكثر جدلًا للرأى العام المصري، ولكن تظل قضية القرن التي تولى فيها فريد الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، العلامة البارزة في حياته المهنية.