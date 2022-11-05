تعرف على آخر قرارات وزارة السياحة بشأن موسم العمرة للعام الجاري (مستند)

أكد أسامه عماره الامين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن وزارة السياحة خاطبت الغرفة بشأن آخر موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية للعمرة لشهر نوفمبر الجاري .

وأشار إلى أن الوزارة أكدت على أن آخر موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية لشهر نوفمبر الجاري هو 24 نومفبر و29 نوفمبر للرحلات العاجلة، على أن يكون أقصى موعد للسفر لكافة ارحلات الطاقة التشغيلية لهذا الشهر هو يوم 30 نوفمبر .

وأوضح أن وزارة السياحة اشترطت قيام شركات السياحة بتقديم أصل جواز السفر المشرفين في الرحلات الخاصة بشهر أكتوبر ، وذلك للاطلاع حتى يمكن لمراجعي البرامج بالادارة المختصة انهاء مراجعة البرامج الجديدة.

ولفت في خطابه لشركات السياحة حصلت ” المال ” على نسخة منه، أن هذا يأتي في اطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والغرفة لانجاح موسم العمرة الجاري لعام 1444 هجرية.

وخلال أكتوبر الماضي أكد الأمين العام لغرفة شركات السياحة أسامه عمارة، أن الطاقة التشغيلية للعمرة لشهر أكتوبر الماضي لن ترحل للشهر التالي، وأن أخر موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية لشهر أكتوبر كان 28 أكتوبر الماضي، وأقصى موعد للسفر هو يوم 6 نوفمبر الجاري لمعتمري الطاقة التشغيلية لهذا الشهر.

وأوضح عماره، أنه في كل الاحوال فان توجيه ملف العمرة للمراجعة عبر البوابة يجب أن يكون قبل تاريخ السفر بحد أقصى 7 أيام وبحد أدنى 48 ساعة، وان أقصى موعد لتوجيه ملفات العمرة للمراجعة عبر البوابة في أيام العمل الرسمية سيكون ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

كما يتم اتاحة خدمة مراجعة البرامج بعد مواعيد الرسمية وفي أيام العطلات الرسمية بنظام ) VIP ) ، ومشيرا بأن الأطفال الرضع ( أقل من عامين ) لا يتم ادراجهم على البوابة ولا يتم استخراج باركود لهم ،ويمكن سفرهم مع ذويهم دون استخراج باركود.

وطالبت سلطة الطيران المدني المصري خلال اكتوبر الماضي شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بالسوق المصرية، بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بموسم العمرة خلال العام الجاري، التى يتم تنفيذها على تلك الشركات لتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الى المملكة العربية السعودية.

وأشارت أنها تلقت كتاب وزارة السياحة والاثار ” الادارة المركزية لشركات السياحة ” المؤرخ في 12 أكتوبر الماضي بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة، مع الالتزام بما جاء في تلك الضوابط والاليات الواردة بكتاب وزارة السياحة والاثار.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، منذ أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها خلال أكتوبر الجاري، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال هذه الشهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.